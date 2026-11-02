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¿Qué se vota en las elecciones generales del 29 de noviembre 2026?

El 29 de noviembre, los colegios electorales abrirán sus puertas para que los ciudadanos puedan depositar su voto en las urnas.

Papeletas y sobres preparados en un colegio electoral en Madrid, durante los preparativos de las elecciones generales de 2023

Papeletas y sobres preparados en un colegio electoral en Madrid, durante los preparativos de las elecciones generales de 2023 EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones a Cortes Generales, en las que 38.728.356 votantes podrán participar, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. A continuación, resolvemos las principales dudas sobre estos comicios.

El Consejo de Ministros extraordinario del 5 de octubre de 2026 aprobó el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado. Este real decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el martes 6 de octubre, fecha en la que entró en vigor.

¿Qué se vota en las elecciones generales?

La Constitución de 1978 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado y ostentan el Poder Legislativo. Las elecciones a Cortes Generales se celebran cada cuatro años, a excepción de si el presidente del Gobierno dispone su disolución anticipada.

El Congreso está formado por 350 diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos diputados. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Todos los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

En cuanto a los partidos políticos, presentan sus candidatos en listas cerradas y bloqueadas, de manera que no es posible que el día de las elecciones el elector seleccione candidatos individuales o alterar el orden de las listas, sino que escoge la papeleta del partido elegido y la introduce en el sobre correspondiente.

Por su parte, el número de senadores no es fijo. Hay 209 senadores elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

En estas elecciones generales, pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero. Además de a través del voto presencial, pueden ejercer este derecho mediante el voto por correo.

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