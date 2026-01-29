El PP cita a Paco Salazar en la comisión Koldo del Senado a tres días de las elecciones de Aragón

Paco Salazar es uno de esos asuntos incómodos en la Moncloa. Dejó su alto cargo como asesor del presidente del Gobierno tras quejas de presuntos casos de acoso sexual, un escándalo que enturbió el inicio de una nueva etapa en el PSOE y que ahora podría perjudicar a Pilar Alegría en la recta final de las elecciones de Aragón.

La candidata del PSOE, antes portavoz del Gobierno central, compartió una comida con el ex alto cargo de Moncloa. De este almuerzo Articulo 14 publicó una foto en exclusiva. Y ahora los populares quieren que esa imagen le pase factura, de ahí la elección de la fecha de la cita: 5 de febrero, a un día del cierre de campaña en Aragón y a tres de la cita con las urnas.

Los populares preguntarán a Paco Salazar por esa comida, qué se habló en esa mesa, quién solicitó el encuentro y si ha habido otras reuniones entre ellos, cuándo y dónde han sido. Intentarán también averiguar de quién fue la idea, si la cita incluso se produjo a petición de Pedro Sánchez o si Pilar Alegría, entonces su portavoz, informó al presidente.

Es un asunto que se ha colado en la campaña desde los inicios y que se intentará exprimir hasta el último día. Esta comparecencia ya se anunció a principios de diciembre. Una decisión que los populares justificaron con el pretexto de que el asunto se había cerrado en falso y que por eso desde la comisión del caso Koldo iban a llegar "hasta el final". Hoy se confirma la fecha de citación de Paco Salazar, y también la de Susana Sumelzo, secretario de Estado y zaragozana del PSOE.

En principio había sido citada el día 6 de febrero, fecha de cierre de campaña, pero Sumelzo ha justificado su ausencia por estar de viaje oficial. Ya lo hizo también cuando fue citada el pasado dos de febrero. Es un motivo justificado para su ausencia, por lo que la comisión ha cambiado la fecha de la comparecencia al 9 de febrero, ya un día después de las elecciones. Susana Sumelzo será preguntada por las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca, dice el PP "de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'".

