¿En qué se parecen Podemos y Syriza?

En cuestión de horas, el primer ministro griego pedirá formalmente la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de enero y según todos los sondeos ganará Syriza, el partido a la izquierda de la social-democracia, el "Podemos" griego que lidera, Alexis Tsipras, su fundador. El nuevo héroe de la izquierda en Europa que promete acabar con los recortes y exige renogociar la deuda helena.

Aplaudido por los suyos y mirado con recelo desde Europa, Alexis Tsipras y su coalición de izquierdas puede ganar las próximas elecciones en Grecia, y eso preocupa a la Unión, ya que podría acabar con 40 años de alternacia en la política griega.

La respuesta del Fondo Monetario Internacional no se ha hecho esperar, y ya ha suspendido las ayudas al país Heleno, sumido en una gravísima crisis, hasta que no haya un nuevo gobierno.



El líder de izquierdas no gusta ni a Bruselas, ni a la troika ni a los inversores, algo que ya tiene en común con Pablo Iglesias. El candidato ya anunció medidas que podrían afectar al pago de la deuda o al gasto social. Hoy en lo que parece el arranque de campaña ya ha avisado que garantizará los depósitos bancarios de los griegos, que cooperará con sus socios europeos y el banco central. De momento según los analistas Grecia necesita 1800 millones de euros para no caer en el impago, lo que ya ha descartado el ministro de finanzas.



La Unión Europea también entra en campaña y pide a los griegos que voten pensando en Europa. El país ha conseguido salir de la recesión durante el tercer trimestre de este año, pero el paro y la deuda pública azotan a un sociedad muy castigada por la crisis.

El líder de Syriza ha viajado a España en varias ocasiones y el primer partido al que mostró su apoyo fue a Izquierda Unida, aunque ha sido con Pablo Iglesias con quien más veces le hemos podido ver.

PODEMOS Y SYRIZA

- Nacieron en épocas distintas: Syriza en 2004 antes de la crisis como resultado de una coalición de los grupos de izquierda radical, y Podemos no llegó hasta 10 años después tras varios años de crisis y descontento hacia la clase política, como consecuencia del movimiento 15-M.

- Las dos formaciones fueron infravaloradas por sus competidores y dieron la sorpresa en las ultimas elecciones. Syriza lo hizo en junio de 2012 cuando logró rozar el 27% de los votos barriendo a los socialistas griegos y quedandose a solo dos puntos de Nueva Democracia el partido de Antoni Samaras (conservador) que logró formar gobierno.

Si repasamos ambos idearios vemos que coinciden en la mayoría de sus propuestas:

- Ambos partidos prometieron no pagar la deuda pública, aunque Podemos suaviza ahora esa medida, en busca de nuevos apoyos.

- Pablo Iglesias ya hizo pública su sintonía con Syriza al comparecer en rueda de prensa tras los resultados de las elecciones de mayo. Desde entonces, Iglesias y Tsipras se han visto en varias ocasiones y han escenificado su buena relación.

- Coinciden también en una política fiscal más dura para los ricos. Los que más tienen más deben pagar.

- Quieren una subida de los salarios minimos, renta universal o asegurar ayudas. Aunque en el caso de Podemos, su líder, Pablo Iglesias, ya reconoció que no se podrá hacer desde el principio.

- Otra de sus intenciones es nacionalizar la banca, para que el credito llegue a la sociedad.

- Sacar a sus respectivos países de la OTAN. Iglesias quiere que EEUU abandone las bases de Rota y Morón.

- Y por último suprimir los privilegios de los parlamentarios, con bajadas de sueldo y privilegios.

Estas son algunas de sus similitudes, aunque la mayor coincidencia es el terremoto que están causando en la Unión, y el miedo que genera a los líderes e instituciones internacionales, mientras en sus países crean esperanza y cierta incertidumbre.