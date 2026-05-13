Pedro Sánchez, en el I Encuentro sobre Derechos Digitales: "Los derechos tienen que ser igual de sólidos en el espacio digital"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en el I Encuentro sobre Derechos Digitales celebrado en Barcelona, donde ha reivindicado la necesidad de reforzar la protección de los ciudadanos en el entorno digital ante los desafíos que plantea la tecnología.

Durante su intervención, Sánchez ha felicitado la organización del evento y ha destacado el papel de la ciudad como referente internacional en esta materia: "Enhorabuena por este encuentro organizado por el Gobierno. Barcelona se consolida como capital mundial de los derechos digitales", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha advertido de los riesgos asociados a la actual era tecnológica, en la que, según ha explicado, "todo puede parecer real sin serlo". Una imagen, una voz, un mensaje. La tecnología puede crearlos, transformarlos y también distorsionarlos con una facilidad impensable hasta hace muy poco", ha añadido Sánchez. En este sentido, ha subrayado que el avance de la tecnología puede distorsionar la realidad y erosionar la confianza de la ciudadanía, lo que supone "un problema aun más profundo porque lo que está en juego es nuestro derecho a una realidad veraz".

Ante este escenario, Sánchez ha insistido en la necesidad de garantizar entornos digitales seguros y fiables. "Nuestro reto es claro. Es asegurar que lo digital sigue siendo un espacio de libertad y de participación democrática", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que los derechos fundamentales deben mantenerse con la misma solidez en internet que fuera de él: "Los derechos tienen que ser igual de sólidos en el espacio digital como lo son en el espacio físico".

El presidente también ha puesto el foco en la falta de conocimiento ciudadano sobre estos derechos. Según ha indicado, un 40% de los europeos no sabe qué son los derechos digitales, mientras que en España el 75% de la población reconoce que le falta información al respecto. "Es una cuestión que nos afecta a todos", ha concluido.

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, organizado por Mobile World Capital y el Gobierno de España, reúne en la Llotja de Mar de Barcelona a más de un centenar de expertos internacionales, académicos, activistas y responsables públicos. Durante las jornadas se abordan cuestiones clave como la democracia digital, la regulación tecnológica, la privacidad o el impacto social de la inteligencia artificial.

El Gobierno defiende los derechos digitales "frente a unos pocos que ganan mucho dinero"

En el marco del encuentro, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha defendido la importancia de proteger los derechos digitales desde una perspectiva de ciudadanía y no únicamente como usuarios de servicios tecnológicos. En declaraciones previas al inicio de la jornada, ha advertido de la necesidad de garantizar la soberanía de las personas frente a los grandes actores económicos del entorno digital.

González Veracruz ha subrayado que las administraciones públicas deben actuar con firmeza ante lo que ha calificado como un entorno digital aún poco regulado, y ha reivindicado el papel de España y de la Unión Europea en el impulso de normas sobre inteligencia artificial. En este sentido, ha recordado que ya existen sistemas prohibidos en Europa y ha avanzado que el Gobierno plantea restringir otros, como determinados contenidos generados mediante 'deepfakes' o el uso de imágenes manipuladas con IA en casos de abuso de menores.

Además, ha defendido que, al igual que ocurrió en su día con otras medidas de seguridad o salud pública, en el futuro se verá como algo evidente la regulación actual del entorno digital.

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