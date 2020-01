Puigdemont recuerda que el TC avaló la reforma del reglamento del Parlament

El presidente de la Generalitat cesado y líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha recordado este jueves que el Tribunal Constitucional (TC) avaló la reforma del reglamento del Parlament impulsada por los grupos independentistas en la pasada legislatura.

Lo ha hecho en varios apuntes en Twitter precisamente en un momento en el que el reglamento del Parlament centra el debate político por si permite o no una investidura telemática. Puigdemont se dirige a los partidos no independentistas para decirles: "Si el TC no nos hubiera dado la razón, podríais seguir hablando de violar el reglamento".

Y, en alusión a la formación del nuevo Govern después de que los independentistas hayan revalidado su mayoría absoluta, añade: "Si la mayoría de la ciudadanía no hubiera votado República, podríais gobernar. Si los datos no indicaran lo contrario, os quedaría un bonito relato apocalíptico".

También apunta: "Si los tribunales españoles no mantuvieran inocentes en prisión, no podríais intentar mantener lo que usurpasteis con el 155 y las urnas del 21-D os han vuelto a negar". "Si no fuera por un pueblo valiente, digno y decidido, ya seríamos un territorio subyugado con vuestra regencia, y si PSC, PP y Ciudadanos, con la ayuda inestimable de sus medios, no hubieran llenado cada día los diarios hablando del 'monotema', también se habría visualizado la labor del Govern en el último año y medio pese a los miles de obstáculos", reivindica.