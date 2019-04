Puigdemont reafirma su compromiso con la hoja de ruta hacia la independencia

Carles Puigdemont ha exigido "coraje" al gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio para buscar una solución "acordada" al conflicto catalán.

Así­ lo ha señalado Puigdemont durante su intervención en Forum Europa, la que ha sido su primera conferencia en la capital como jefe del Ejecutivo catalán.

Puigdemont ha reprochado al Estado español, que no a los españoles, según ha remarcado, su "despreocupación" respecto a las demandas catalanas, y ha dejado claro que estas no se van a desvanecer por el mero hecho de no ser atendidas.

En este contexto, ha solicitado que "no pase de este año" que el independentismo sea reconocido como un actor político, al mismo nivel que el unionismo.

En cualquier caso, el dirigente de Convergencia (CDC) ha subrayado que, pase lo que pase tras las elecciones generales, el Gobierno y el Parlamento catalanes no van a estar "de brazos cruzados" y van a continuar "preparando una estructura de Estado que garantice el normal funcionamiento del país", es decir, que aprobarán "las leyes que den amparo legal a la acción del gobierno".

Así­, ha dejado claro que mantiene el "razonable plazo" de 18 meses que Junts pel Sí pactó el pasado mes de enero para activar el proceso independentista.

"Creo que vamos a ir más o menos en este mismo calendario, y que, estaremos en condiciones de convocar nuevas elecciones con carácter constituyente si lo quiere una mayoría de los ciudadanos", ha dicho.

De esos nuevos comicios saldrá "un Parlament con legitimidad para elaborar una Constitución catalana, convocar un referéndum y luego formalizar la declaración de la independencia".

"Es decir, ha enfatizado, están previstas dos validaciones democráticas más antes de llegar a una declaración efectiva de la independencia".

El presidente catalán ha recordado que tiene el compromiso de no presentarse como candidato a la Generalitat si logra llevar a buen puerto el proyecto independentista, pero ha admitido que si se lo piden, tendrá que aceptar en el caso de que, por alguna razón que ahora no ve, la legislatura tenga que acabar de forma "abrupta".