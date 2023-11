Puigdemont pone contra la cuerdas al PSOE y alarga la negociación al no haber un acuerdo sobre la amnistía

Junts y PSOE no lograron este viernes cerrar un acuerdo para que la formación que lidera Carles Puigdemont apoye la reelección del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Parecía inminente el anuncio de un acuerdo cuando hace justo una semana el propio Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, defendía la amnistía "en nombre de España".

Solo 48 horas después, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, viajaba a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont que le recibía en un despacho presidido por una foto del referéndum ilegal de 2017.

El jueves se perfilaba como el día clave: Puigdemont convocaba a la cúpula de Junts en Bruselas para dar luz verde al acuerdo, pero todo quedó en suspenso cuando se supo que el PSOE también tenía previsto para ese día el anunció de su acuerdo con Esquerra Republicana con este encuentro entre Félix Bolaños, y Oriol Junqueras. El acuerdo sigue en el aire desde entonces.

Mientras, los 'populares' tachan de corrupción las cesiones a los independentistas. Este sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y ha subrayado que "cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción.

"Me repugna que Sánchez mercadee con los dineros de los ciudadanos para llegar a la presidencia del Gobierno, me repugna que indulte a los corruptos, me repugna que rebaje penas de la malversación de fondos y que premie con mejor financiación a aquellos que han gastado más", ha subrayado.

Las comunidades siguen molestas por la condonación de la deuda catalana. Desde el gobierno de Castilla y León anuncian que van a impugnar el acuerdo en cuanto se materialice. "Ni nos vamos a cruzar de brazos ni vamos a mirar para otro lado2, ha subrayado Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Por su parte, las bases socialistas votan este sábado si respaldan los pactos de su partido.

Además de Junts, sigue sin concretarse el respaldo de los cinco diputados del PNV, que guarda silencio sobre la negociación con los socialistas.

A los votos garantizados de Sumar, ERC y EH Bildu, se ha sumado el BNG, que ha pactado medidas análogas a la quita de la deuda de Cataluña, rebajas en los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 y la implantación de trenes de cercanías entre A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.

Sin fecha para el debate de investidura

La falta de acuerdo con Junts ha hecho que no se haya registrado la proposición de ley sobre la medida de gracia, un paso clave para acelerar la convocatoria del debate de investidura.

Desde el PSOE, se insiste en que se sigue trabajando para que la investidura se celebre el 8 y 9 de noviembre una vez cerrado el pacto con ERC que, además de la amnistía, incluye el traspaso íntegro del servicio de Cercanías y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica cifrada en 15.000 millones.