'Mediaciones Martínez', la empresa fantasma del expresidente de la Sepi que multiplicó por 10 sus ingresos con cero trabajadores

Dicha empresa compartía sede con 50 empresas en un piso.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos.13 DICIEMBRE 2025;JUZGADODiego Radamés / Europa Press13/12/2025

'Mediaciones Martínez', la empresa fantasma del expresidente de la Sepi | EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

'Mediaciones Martínez Sociedad Limitada' es la empresa fantasma que habría utilizado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, Leire Díez y el socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso para "canalizar" sus mordidas por el amaño de ayudas públicas entre 2021 y 2023.

Es el diario 'El Mundo' el que publica nuevos datos acerca de esta 'empresa'. Ninguno de los tres imputados, ni Leire Díez, ni Antxon Alonso, ni Vicente Fernández figuran como administradores de 'Mediaciones Martínez', pero en el escrito de la Audiencia Nacional se asegura que sí utilizaron esa empresa para canalizar fondos mediante contratos y facturas mendaces, es decir, falsas.

La sede actual de esta sociedad se encuentra en la lujosa calle Serrano, en Madrid, aunque cambió de nombre el año pasado. Según asegura el citado diario, comparte oficina con otras 50 empresas distintas, todas del mismo administrador, en un piso con apenas tres despachos.

En cuanto a sus cuentas, según el Mundo, en 2022 multiplicó por 10 sus ingresos, de 47.000 euros a más de medio millón. Todo ello en una empresa que declara tener cero empleados.

Las sospechas se centran, sobre todo, en cinco operaciones que pasaron por 'Mediaciones Martínez' y de las que podrían haber cobrado mordidas los tres imputados que se autodenominaban 'hirurok', es decir "nosotros tres".

