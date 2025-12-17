La trifulca en el Senado entre Cerdán y los senadores del PP: "Me ha llamado sinvergüenza"

En medio de la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado, se ha producido un momento de tensión cuando el exdirigente del PSOE ha pedido la palabra para decir que podía aguantar que le “griten en las preguntas”, pero que no estaba dispuesto a soportar que una senadora que estaba sentada con el grupo del PP le estuviese llamando “sinvergüenza” a gritos.

Tras lo ocurrido el exsecretario de Organización del PSOE se quejó: "Ana Beltrán, que tendrá mucho callarse, que retire el insulto". Por su parte, la representante 'popular' ha manifestado que "yo no he dicho sinvergüenza, sino 'qué vergüenza'".

El encontronazo termina con el presidente de Senado suspendiendo la sesión por un minuto y exclamando "a ver si el señor Cerdán reflexiona".

