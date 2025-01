El PSOE reafirma que habrá subida de las pensiones y el PP pide que se trocee el decreto

Se intensifica el pulso entre el gobierno y la oposición por el decreto ómnibus, tumbado esta semana en el Congreso de los Diputados.

Han pasado cuatro días, pero el gobierno y la oposición siguen culpándose de que el decreto no saliera adelante. "Apelo a la responsabilidad, al sentido común y a que podamos sacar un real decreto ley ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Con una abstención del PP hubiera salido adelante", manifestaba el presidente del Gobierno. "Lamentablemente, el Gobierno está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros son sagrados", respondía el presidente de los populares.

Así las cosas, el PP exige que se apruebe por separado la subida de las pensiones o las ayudas al transporte pero el gobierno no se mueve de su sitio y se niega a trocear un decreto que mezcla medidas de todo tipo. Aseguran que las sacará adelante, pero no explican cómo. "El Gobierno, una vez que ha ocurrido esta situación, volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso y cuáles no", manifestó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Lo cierto es que hay mucho en juego. El decreto ómnibus incluye la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o del ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte, a los afectados por la dana o a la reconstrucción del volcán de la Palma. Pero también la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables o la cesión del palacete al PNV. "Habrá revalorización de las pensiones y habrá bonificación para el transporte público", ha dicho esta mañana la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, en un su primer mitin en Sevilla después de ser elegida secretaria general.

"Trocear el decreto"

A la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables o a la cesión del palacete al PNV se opone frontalmente el PP, que también critica que se incluya más la rebaja del IVA a los alimentos. Por ello, el PP propone que el Gobierno trocee las medidas sociales y las apruebe en un real decreto. En ese caso, dicen, sí tendrían su apoyo. "Un sí a la revalorización de las pensiones de nuestros pensionistas, pero no a la subida de los impuestos; un sí a las ayudas para los usuarios del transporte público, pero no a la protección de los okupas para que campen a sus anchas; y un sí a los afectados por la dana en Valencia, pero no a los privilegios otorgados a los socios a cambio de sus votos", ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.

En un acto celebrado esta mañana en Extremadura, la popular ha instado a Sánchez a recuperar los decretos, pero eliminando otras medidas que considera negativas para los ciudadanos. "Que deje de hacer trampas y de comportarse como un trilero", ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda aseguró que el PP y Junts han tumbado el decreto de la dignidad y ahora quieren arreglarlo troceando y cambiando comas por puntos. "PP y Junts han roto el juguete del decreto ómnibus y ahora preguntan que cómo se arregla esto y nos piden que se trocee y que pongamos una coma en lugar de un punto", ha dicho Montero en un acto en el Pabellón de la Navegación, en Sevilla, en el que ha reunido a simpatizantes en el Pabellón de la Navegación.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo llevará al Congreso un decreto que incluya estas dos medidas que han quedado derogadas después de que Junts, PP y Vox tumbar el pasado miércoles el denominado ómnibus. "Lo que tienen que hacer es reflexionar, poner los intereses de los ciudadanos por delante de los partidos y votar que sí cuando llevemos de nuevo el decreto", ha concluido.

