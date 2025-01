El Gobierno pide apoyo al PP y Junts para sacar adelante el decreto ómnibus que recoge la revalorización de las pensiones

Junts per Cat vuelve a poner a prueba al Gobierno de coalición este miércoles en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesita y pide apoyo al Partido Popular y a los posconvergentes para sacar adelante el decreto ómnibus que recoge medidas como la revalorización de las pensiones o rebaja de precios del transporte público. El Gobierno afronta otra sesión de infarto en la Cámara Baja tras varias derrotas por el rechazo de Junts per Cat.

Desde el PSOE se han mostrado convencidos de que el decreto ómnibus, que también incluye la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o ayudas a los afectados por la DANA, será convalidado en el pleno del Congreso. Por el momento se desconoce el sentido del voto del PP y de la derecha catalana independentista.

De los tres decretos de este miércoles, uno parece que será rechazado: El que recoge el intento de prolongar un año más el impuesto especial a las grandes energéticas. Se trata de una medida que PP, PNV y Junts tumbaron el año pasado y que el Gobierno ha devuelto al pleno a través de este decreto. También se vota el decreto de la reforma de las pensiones pactada entre sindicatos y patronal.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, está convencido de que el decreto ómnibus "no va a caer" porque es una cuestión de "sentido común" que "va más allá del cálculo político barato que pueda hacer alguno". López ha asegurado que su grupo parlamentario seguirá negociando y buscando el pacto "hasta el último minuto" y ha advertido de que quien vote en contra "se retrata". Dice que votar en contra del decreto sería hacerlo también "en contra de que a doce millones de jubilados se le suba la pensión, de que el transporte público esté subvencionado para dos millones de personas", así como oponerse a que "las personas más vulnerables no puedan ser desahuciadas" y que a "aquellos que no puedan pagar el recibo de la luz y el agua no se les corte el suministro".

También ha hablado sobre el decreto el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Señala que contempla una revalorización del 2,8% para las pensiones contributivas, que beneficiará a 12 millones de pensionistas, mientras las no contributivas subirán un 9%. La pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales se fijará en 12.241 euros al año.

El texto también prorroga hasta el 30 de junio las ayudas al transporte público, que incluyen descuentos del 50% en títulos multiviaje, además de mantener la gratuidad en Cercanías, Rodalies y media distancia convencional. A partir de julio, se implementará un nuevo modelo que garantiza transporte gratuito para menores de 15 años. En materia fiscal, el decreto extiende las deducciones del IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y mantiene el apoyo a la industria electrointensiva, con una reducción del 80% en los peajes de acceso a la red eléctrica.

