PSOE dice no usa Venezuela como arma arrojadiza y PP le acusa de podemizarse

PP y PSOE se han intercambiado hoy críticas sobre este asunto a raíz de unas recientes declaraciones del portavoz de la Ejecutiva Federal socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que opinó que la crisis de Venezuela es responsabilidad de todos los venezolanos y no sólo de Nicolás Maduro y que además había un sobredimensionamiento de la misma en España.



Casado, en declaraciones a los medios desde la localidad alicantina de Elche, ha subrayado que todas las fuerzas democráticas tienen que criticar la situación en Venezuela.



"No puede ser que el PSOE se esté podemizando, que intente blanquear a Podemos", ha considerado, y ha lamentado que eso suponga que tienen la misma responsabilidad "víctimas y verdugos", la gente que se manifiesta "pacíficamente" y la represión "a sangre y fuego" de Maduro.



Adriana Lastra, por su parte, ha sostenido que la posición del PSOE sobre Venezuela no ha cambiado, que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente y que está del lado "siempre" del pueblo venezolano.



Tras enfatizar que "nadie le está restando importancia" a lo que sucede en Venezuela, Lastra ha explicado que lo que quería trasladar Óscar Puente es que los socialistas no van a utilizar nunca "el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política".





Y es que, según su interpretación, "en algunos momentos críticos de algún partido se utiliza Venezuela como arma arrojadiza contra otros".