El PSOE se desmarca de Irene Montero tras acusar al PP de "promover la cultura de la violación": "No debería jugar con esto"

Malestar en la bancada socialista. Las acusaciones de Irene Montero vertidas sobre el PP, al que acusaba de "apoyar la cultura de la violación", no han sentado nada bien en las filas del PSOE.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha condenado las palabras de la titular de Igualdad y ha advertido de que no debería "jugar" con este tipo de declaraciones.

"No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", ha asegurado López haciendo alusión a las polémicas palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, que provocaban la condena de la mayoría de partidos políticos.

En esa misma línea se ha mostrado la dirección nacional del PSOE. Desde Ferraz señalan que no respaldan las declaraciones de Montero, cuyas palabras consideran "desafortunadas". A pesar de ello, los socialistas 'echan balones fuera' y recuerdan que la ministra ha sido objeto de insultos por parte de los populares.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, por su parte, ha condenado la "creciente crispación" que se está viviendo en estas últimas semanas en el Congreso y ha apelado a la responsabilidad de las formaciones políticas.

Calviño llama a la calma

"Entre todos tenemos que contribuir a un diálogo calmado, bajar la crispación y eliminar ese ruido que no contribuye en absoluto a mejorar la convivencia en este país", ha añadido la ministra de Asuntos Económicos, que ha puesto en valor la "estabilidad política y económica" que cree que representa el Ejecutivo de coalición.

El ambiente, denuncian desde el PSOE, "es insoportable". La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afeado a la ministra de Igualdad sus palabras y ha pedido, de nuevo, respeto en las expresiones y contención en el lenguaje.

"Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje empleado", ha indicado Batet desde la presidencia del Congreso. "Debemos contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta cámara. Les pido, en términos generales, evitar un lenguaje inadecuado para la representación de los españoles".

Desde Unidas Podemos, critican la 'llamada de atención' de Batet

Tras la llamada de atención de la presidenta del Congreso, son varios los miembros y diputados de Unidas Podemos que han salido en defensa de Irene Montero para criticar las palabras de Batet.

Las diputadas por Sevilla y Asturias, Isabel Franco y Sofía Castañón respectivamente, han tildado de "inaceptables" la reprimenda de Batet y han asegurado que "con ello se colabora con la extrema derecha" y "se retrocede en los consensos".

"No cabe retirar esas palabras de la ministra del Diario de Sesiones del Congreso", ha publicado Castañón en su cuenta oficial de Twitter. "Ya no es que consientan a unos grupos parlamentarios que insultan con impunidad. Es que retrocedemos en los consensos".

Reacciones políticas: desde Ciudadanos hasta Vox

Las reacciones a las palabras de Montero no han tardado en llegar. Desde la bancada popular, durante unos minutos, han afeado sus declaraciones y la propia portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra para pedir a la ministra "asumir sus responsabilidades", haciendo alusión a la rebaja de penas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

"Quiero dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente política, que tiene la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad, esté vertiendo estas afirmaciones sobre un partido que ha luchado y sigue luchando por la igualdad y acabar con la violencia de género en este país", ha añadido desde su escaño Gamarra. "Lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades, por lo menos a las víctimas de las agresiones sexuales".

En este sentido, varios miembros del PP han mostrado su malestar en Twitter y han asegurado que la única responsable de la rebaja de condenas es Montero.

Por su parte, Inés Arrimadas también ha cargado contra Irene Montero y el PSOE por "permitir verter declaraciones así contra diputados que no son de la bancada del Gobierno".

"Es una vergüenza que en este Parlamento se te quite la palabra por llamar a los de Bildu 'filoterroristas' pero luego la ministra pueda decir a todo el mundo que somos fascistas o que promovemos la cultura de la violación", ha asegurado a los medios la presidenta de Ciudadanos, quien ha criticado al PSOE por la situación vivida en la tarde de este martes, cuando el vicepresidente de la Mesa del Congreso decidió retirar el uso de la palabra a una diputada de Vox.

Vox, además de cargar duramente contra Irene Montero, ha puesto sobre la mesa la diferente 'vara de medir' y ha asegurado que a la formación de Abascal los ha acusado en reiteradas ocasiones de promover la cultura de la violación.

"¿Solo es grave si se lo dicen al PP?", ha añadido Carla Toscano. "A Vox la ministra Irene Montero nos ha dicho mil veces que promovemos la cultura de la violación, que apoyamos a los agresores y que agredimos homosexuales, y nadie se ha rasgado las vestiduras".