Las palabras "machistas" de una diputada de Vox a Irene Montero: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias"

La ley del 'solo sí es sí' ha generado una gran división en el arco parlamentario. Durante toda esta semana, son varias las acusaciones que se han realizado contra la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, que tildaba a los jueces de "machistas". Este miércoles, sin embargo, ha aumentado la tensión.

Una diputada de Vox en el Congreso de los Diputados ha cargado duramente desde la tribuna contra la titular de Igualdad por la aprobación de la Ley Integral de Libertad Sexual. Carla Toscano, mientras hacía uso de la palabra, ha tachado al Gobierno de desproteger a las mujeres y ha asegurado que "el único mérito [de Irene Montero] es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Rápidamente, la tensión se ha apoderado del hemiciclo. Mientras la bancada morada estallaba contra la diputada de extrema derecha, los diputados del grupo parlamentario Vox aplaudían las polémicas declaraciones.

Poco después, la ministra de Igualdad pedía el uso de la palabra y condenaba enérgicamente las declaraciones de Toscano, a la que acusaba de "fascista". En su breve intervención, la ministra de Podemos pedía a la Mesa del Congreso "no retirar del Diario de Sesiones las acusaciones" y tachaba de "violencia política" el momento vivido.

"Quiero solicitar que se incorpore al Diario de Sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna", expresaba desde su escaño. "Las demócratas y feministas somos más y vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos", unas declaraciones que han conseguido el aplauso continuado de varios grupos parlamentarios, como PSOE, ERC, Bildu o incluso Ciudadanos.

Estas declaraciones no solo han provocado la reacción de los diputados del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos. Desde el PSOE, Laura Berja ha cargado contra Toscano por su "machismo terrible".

"No es usted digna de esta Cámara. No lo es. Es una vergüenza para este país", ha afirmado desde la tribuna Berja. "Están insultando a este país. Los españoles no se merecen esto".

Respuesta unánime de los ministros

Tras las polémicas declaraciones, el Gobierno ha salido en reacción. La mayoría de ministros ha condenado las palabras de la diputada de Vox y han mostrado su apoyo a Irene Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que negar la violencia machista "es una forma de ejercerla" y "subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable", mientras que Yolanda Díaz ha asegurado que "no todo vale en política".

Pilar Alegría, María Jesús Montero o Teresa Ribera son otras de las ministras que han mostrado, a través de su cuenta de Twitter, su repulsa.

"Ministra, somos muchas y muchos más. Que el odio, el ruido y los insultos no nos despisten. Nosotras a seguir construyendo un país mejor, más igualitario y más feminista", ha publicado la ministra de Educación.

Vox pide libertad

Por su parte, los diputados de Vox han pedido "libertad" mientras algunos grupos parlamentarios apoyaban las palabras de Irene Montero.

Asimismo, en su cuenta de Twitter, desde Vox han acusado a los partidos de izquierdas de "escrachear" a la formación de Abascal y han señalado a la Mesa del Congreso por permitir que "esto suceda".

Iván Espinosa de los Monteros, por su parte, ha acusado a la titular de Igualdad de incitar a la violencia contra Vox y ha asegurado que "Podemos es violencia".

"La que acusa de violencia es la que incita a la violencia. Da hasta miedo verla, incluso sin sonido. Podemos es violencia", ha publicado en su cuenta de Twitter Espinosa de los Monteros.