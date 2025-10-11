Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá en solitario con concejalas para evitar que le acusen "de cosas"

La polémica estalló en el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) tras las declaraciones del concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez, quien afirmó durante el pleno que no mantendrá reuniones privadas con las portavoces de la oposición por ser mujeres, alegando temor a posibles acusaciones.

"Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas", manifestó Rodríguez.

Las palabras del edil provocaron un inmediato rechazo entre los grupos de la oposición y los ciudadanos presentes en la sala. La tensión fue tal que el alcalde tuvo que pedir silencio y detener momentáneamente la sesión.

El concejal reconoció haber mantenido una "discusión acalorada", pero negó haber empleado violencia: "Me superaban en número y llevaba el portátil en las manos".

Además, Rodríguez acusó a las portavoces de la oposición de "calumniar y difamar" con su versión de los hechos.

La moción de reprobación, según los grupos que la promovieron, tiene como objetivo cuestionar la actitud del concejal durante ese incidente y otras interacciones en el ámbito municipal.

