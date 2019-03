El PSOE compara el discurso de Rajoy con el de Nixon en el caso Watergate

El PSOE ha hecho público este sábado un vídeo en el que compara la actitud y las declaraciones del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el caso Bárcenas con la del expresidente de EEUU Richard Nixon cuando estalla el caso de espionaje Watergate.



El vídeo, que lleva por título "#findelacita" -expresión utilizada por Rajoy el pasado jueves en su comparecencia ante el pleno del Congreso-, es una sucesión de imágenes intercaladas de Rajoy y Nixon con declaraciones similares.



Comienza Nixon, en plena crisis del Watergate, afirmando: "Voy a decir esto a la audiencia televisiva: He cometido mis errores".



A continuación, aparece el presidente del Gobierno señalando: "He reconocido los errores que pude haber cometido".



Ambos explican que nunca se han beneficiado del servicio público y que no tienen constancia de haber hecho algo que vaya contra la ética, aseguran que no han llegado a la política para enriquecerse y señalan que nunca han intentado obstruir la justicia.



El vídeo también contiene las imágenes en las que Nixon dice que no tiene intención de dimitir y, a continuación, las de Rajoy afirmando: "Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones".



Las últimas imágenes corresponden al que fuera presidente de Estados Unidos anunciando su dimisión y nombrando como sucesor en el cargo a su vicepresidente.