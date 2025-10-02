Bronca entre Ayuso y oposición en Madrid por la Flotilla: "¿Está del lado de los secuestrados o de los secuestradores?"

Tras una larga travesía, los barcos de la Global Sumud Flotilla fueron interceptados por la Marina israelí. Es la noticia del día. Este jueves copa la actualidad con numerosas manifestaciones que piden la liberación de los tripulantes y el cese de la actividad de Israel en la Franja de Gaza. El debate también se ha trasladado a la Asamblea de la Comunidad de Madrid con un duro rifirrafe entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la oposición.

Durante la jornada en el pleno, una bandera palestina cubría el escaño vacío de la diputada de Mas Madrid, Jimena González, que también se ha embarcado en la Flotilla. La oposición ha cargado con dureza contra el Partido Popular de la Comunidad de Madrid por su posición en el conflicto.

"¿Está usted del lado de los 50 españoles secuestrados o del lado de sus secuestradores?", ha preguntado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha replicado exclamando que "si la Asamblea de Facultad Flotante creyera que Israel fuera un Estado genocida no hubiera aparecido por ahí ni locos". Así lo afirma, en alusión a la Flotilla.

"Para saber que matar niños está mal, solo hay que tener conciencia", ha cargado en la Asamblea Mar Espín, portavoz del PSOE madrileño. Ayuso contestaba que "ha sido oír la palabra paz y casi se rompen. Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

Interceptados antes de llegar a la Franja de Gaza

Desde la Global Sumud Flotilla han denunciado que estas "interceptaciones" son "ilegales" porque viola el "derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí". La Flotilla alerta de que se trata de un "ataque ilegal contra humanitarios desarmados".

El Ministerio de Exteriores de Israelí ya ha confirmado que se han interceptado la gran mayoría de barcos. A través de una publicación en 'X', el ministerio ha dado por concluida "la provocación de Hamás-Sumud", asegurando que los pasajeros a bordo de las embarcaciones están "sanos y salvos" y están siendo trasladados al puerto de Ashordan para proceder a su deportación, de forma voluntaria o judicial, a Madrid o Londres.

Mientras, en países como Italia o España, miles de manifestantes saltan a las calles por la detención de los tripulantes de la Flotilla.

