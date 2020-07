El PSC votará en contra de la declaración de soberanía de CiU, ERC e ICV

El PSC votará finalmente en contra de la declaración de soberanía pactada por CiU, ERC e ICV-EUiA que aprobará hoy el Parlament por considerar que afirmar de manera unilateral que Cataluña es un "sujeto soberano" está fuera de la legalidad vigente.

Así lo ha anunciado a los medios el primer secretario del PSC, Pere Navarro, tras una reunión "in extremis" del grupo parlamentario socialista, que ha debatido durante una hora, justo antes del inicio del pleno, su posición final al respecto.

El pleno del Parlament ha arrancado con una intervención del presidente catalán, Artur Mas, para explicar la estructura de su nuevo gobierno y se prevé que el debate sobre la declaración soberanista se produzca sobre las 12 horas, para ser votada sobre las 13:30 horas.

Antes de ello y preguntado por si todos los diputados respetarán la disciplina de voto, a tenor de las sonoras discrepancias internas que ha provocado este asunto en el seno del PSC, Navarro se ha limitado a decir: "es una decisión tomada democráticamente, que se debe respetar democráticamente".

El PSC celebró una reunión del grupo parlamentario que duró cuatro horas y en la que se vivió un duro debate entre los sectores que abogan por "no quedarse fuera" de la declaración que hoy aprobará por amplia mayoría el Parlament y la dirección, que considera que declarar Cataluña "un sujeto soberano" es ilegal y por tanto inaceptable para los socialistas.

Queda en el aire por tanto si los diputados críticos romperán la disciplina de voto, tal y como apuntaban ayer fuentes socialistas, o si, por el contrario, acatarán el mandato de la dirección y expresarán su desacuerdo por otras vías.

El sector más catalanista del PSC "lamenta" que el partido quede hoy junto al PPC y a Ciutadans en la foto de la votación de la declaración de soberanía -en el bloque del 'no'-, algo que también quería evitar a toda costa la dirección y para lo cual precisamente esgrimió la fórmula de la abstención generalizada a todo lo relacionado con la consulta, una postura que después matizó.

Sin embargo, fuentes de la dirección han explicado a Efe que CiU, ERC e ICV-EUiA no han tenido voluntad de acuerdo para incorporar a los socialistas a la declaración, al no avenirse a eliminar el término "sujeto soberano", el gran escollo que ha separado al PSC de apoyar una declaración que de este modo no tendrá el apoyo de los dos tercios del hemiciclo, una meta que se habían puesto nacionalistas, republicanos y ecosocialistas.