El PSC no gobernará con ERC: "No somos independentistas"

El líder de los socialistas catalanes cierra la puerta a apuntalar desde dentro al gobierno de Pere Aragonés. En una entrevista al diario La Razón, ha asegurado que "no vamos a gobernar con ERC porque no somos independentistas. Somos la alternativa". Eso no significa, explica, que no vayan a llegar a acuerdos puntuales. Salvador Illa asegura que es por responsabilidad porque "no es momento de elecciones".

Además, recuerda la debilidad de Esquerra, que solo tiene 33 diputados, "es más débil que hace un año y medio, y voy a seguir trabajando para construir esa alternativa", porque Salvador Illa, ganó las elecciones en votos, aunque empató con Esquerra en escaños, pero no pudo formar gobierno. No tuvo los apoyos necesarios para ello.

"Me ofrezco para hablar de presupuestos"

Eso sí, asegura que ayudará con sus votos a sacar los presupuestos "me ofrezco para hablar de presupuestos porque no podemos perder 3.098 millones de euros"

Y advierte a Pere Aragonés que "ahora le toca pensar en los catalanes sin calculadora electoral".

El castellano como lengua curricular

Preguntado por la cuota del 25 por ciento de castellano en las escuelas catalanas, Salvador Illa defiende el uso del castellano como lengua curricular y vehicular. "Esto implica -dice- que no solo se deba enseñar, sino que es una lengua para enseñar, para transmitir conocimientos más allá de lengua y literatura". Y critica que el Conseller de Educación haya estado más pendiente de "azuzar el problema" que de arreglarlo.

Cataluña y la independencia

Han pasado 5 años del referéndum ilegal y de la manifestación del 8 de octubre que congregó a miles de ciudadanos en contra de la independencia. Illa recuerda que esa manifestación "puso de relieve que había una parte muy importante, incluso mayoritaria, que optaba por seguir formando parte de España". Considera que hay que "pasar página" y cree que "la sociedad española quiere abrirse a un nuevo tiempo" y es el momento, remarca, "de ir juntos". Y respecto al empeño de los independentistas de convocar un referéndum: "Solo me interesan los referéndums que sirvan para sancionar un acuerdo"