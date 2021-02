El PSC ganaría las próximas elecciones en Cataluña con solo 8 décimas por encima de ERC

Las elecciones al Parlamento de Cataluña se celebrarán este 14 de febrero en mitad de la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Según las últimas encuestas en intención de voto, sería el PSC, liderado por Salvador Illa, el ganador de las próximas elecciones catalanas y el partido que más subiría con respecto a las pasadas elecciones de 2017. Los porcentajes en intención de voto le dan un 22% de los votos de los ciudadanos catalanas.

El partido ERC, con Gabriel Rufián al mando, estaría ocho décimas por debajo del PSC. La intención de voto le situaría como el partido más votado con un 21,2% de los votos. En tercer lugar, con un 19,3% estaría el partido de Junts per Catalunya.

Estos son los tres partidos que actualmente están encabezando la lista en intención de voto para las próximas elecciones en Cataluña. Los siguientes partidos obtendría porcentajes no superiores al 10% en la intención de voto del electorado.

El partido de Ciudadanos, liderado por Carlos Carrizosa, según la encuesta en intención de voto, caería hasta el cuarto puesto y obtendría un resultado del 10,1%. Lejos del 7% que alcanzaría el ECP (En Común Podem), que podría llegar a obtener entre 7 u 8 escaños.

El Partido Popular alcanza el sexto puesto en esta lista con un 6,2% de intención de voto, según la encuesta. Ocho décimas por debajo del partido popular estaría la CUP, con un porcentaje del 5,4%.

Vox entraría en el Parlament catalán con un 5,2% de los sufragios. El PDeCat se encuentra al final de la lista y solo obtiene un 1,2% en la intención de voto.