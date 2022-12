Protestas por la asignación de las sedes de la Agencia Espacial y de IA: "Llegaremos hasta donde haga falta"

Lo que en un principio parecía ser el llamado 'proyecto de descentralización' ha terminado por convertirse en un traslado a dos ciudades concurridas que ha levantado muchas ampollas entre las distintas provincias. La designación de Sevilla y A Coruña como respectivas sedes de la Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial ha traído consigo un aluvión de consecuencias imprevisibles, con muchos alcaldes socialistas incluidos en el fragor de la batalla.

Uno de ellos es Francisco Cuenca, alcalde de Granada, que está muy descontento con que haya sido Sevilla y no su provincia la designada para albergar la sede de la Agencia Espacial. Ya ha advertido de que no va a tirar la toalla y que piensa pedir hasta el último detalle sobre el motivo de la designación antes de pensar en otras medidas: "Vamos a exigir los criterios objetivos y, evidentemente si no nos convencen, llegaremos hasta donde haga falta".

Tomás Guitarte, el conocido diputado de Teruel Existe que salvó la investidura de Pedro Sánchez por un solo voto, también asegura que el Ejecutivo ha olvidado las promesas que había acordado con ellos: "Esperemos que finalmente sea la justicia la que dé la razón en esas políticas de cohesión territorial". En la misma línea anda el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien asegura que estas decisiones hacen que "la política contra la despoblación queda muy desacreditada".

Ayuso también arremete contra Sánchez

Como insistió desde un primer momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reafirmado en que el objetivo de este cambio de sedes se debe a una cruzada personal de Pedro Sánchez contra Madrid: "No tendrían que haber promovido estas tensiones territoriales". De hecho, asegura que el Gobierno ha dado alas a la crispación, porque han permitido "incluso que algunos presidentes socialistas nos insultaran".

Pese a que hay intenciones de llevar la decisión ante la justicia, el Gobierno no muestra intención alguna de revocar su plan inicial y, por ahora, mantiene su plan de que sean Sevilla y A Coruña las elegidas, ambas con alcaldes socialistas. En A Coruña, la alcaldesa es la socialista Inés Rey, quien, pese a perder las elecciones municipales de 2019, sumó los votos de Marea Atlántica y BNG para lograr una holgada mayoría que logró investirla.