Los príncipes de Asturias visitan Almagro por sorpresa

Los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, acompañados de sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, han visitado este sábado de manera privada Almagro (Ciudad Real), ciudad considerada conjunto histórico-artístico y uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha.



Don Felipe y doña Letizia, que han llegado a media mañana a la villa manchega, han hecho un recorrido a pie por su Plaza Mayor y, luego, han accedido al Corral de Comedias a disfrutar de la función teatralizada que cuenta el origen este espacio escénico, que ya acogía representaciones durante el Siglo de Oro español.



Durante los 40 minutos que ha durado la recreación de los avatares y picarescas de los cómicos del Siglo de Oro de las letras españolas, los miembros de la Familia Real se han mezclado con el resto del público que a esa hora accedía a la función programada.



Previamente a su visita al Corral de Comedias, los príncipes y las infantas se han detenido en uno de los bares más conocidos de Almagro, el bar 'El Gordo', donde don Felipe y doña Letizia han pedido un "mosto", una bebida derivada de la uva que no contiene alcohol.



El dueño del bar, Domingo Serrano, ha comentado que, al ver entrar en el bar a los príncipes acompañados de sus hijas, se ha quedado "sorprendido". Según ha relatado, ambos se han mostrado de forma muy natural en el trato y posteriormente, tras consumir sus bebidas, han querido pagar las consumiciones, aunque él no les ha querido cobrar "porque no siempre uno tiene a la realeza en su casa", ha señalado.



Durante el recorrido que los príncipes han realizado por la ciudad monumental, han estado acompañados por un buen número de curiosos que se han acercado a ellos para saludarles. La visita de los príncipes y sus hijas a Almagro ha concluido con un almuerzo en el Parador Nacional, antiguo Convento de San Francisco, construido por la familia Dávila de la Cueva en 1596.



Esta importante edificación sobresale por sus estancias interiores, que están instaladas sobre antiguas celdas monacales y por el destacado conjunto de 14 patios interiores con el que cuenta.



Por su parte, el alcalde de Almagro, Luis Maldonado, ha dicho que la estancia de los príncipes y su hijas obedece a la visita de un matrimonio que "un sábado por la mañana, con sus hijas, decide disfrutar de una jornada de turismo". Y ha indicado que, para Almagro, "siempre es un orgullo recibir a personas tan relevantes como los príncipes" y que el hecho de que hayan elegido esta localidad pone de manifiesto "el interés que despierta desde el punto de vista turístico a nivel nacional".