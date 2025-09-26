Primeras imágenes de la princesa Leonor como princesa de Viana en Navarra

Leonor de Borbón ha viajado este viernes a Pamplona para participar en su primer acto oficial como princesa de Viana en Navarra. La princesa ha sido recibida con gran entusiasmo en las puertas del Palacio de Navarra, donde se encuentra la sede del Gobierno foral, y la presidenta María Chivite ha acogido a la Familia Real.

El inicio del acto se ha llevado a cabo en el Salón del Trono, con los representantes del Gobierno y el Parlamento de Navarra presentes. Posteriormente, los invitados se han trasladado al Salón Isabelino, y Leonor ha podido apreciar el documento original de la creación del Principado de Viana, en 20 de enero de1423 por Carlos III el Noble. El Jefe del Archivo Real y General de Navarra, ha señalado que "es un documento importante para Navarra y para la Corona. Es único y original, un documento mediante el cual Carlos III, cuando llevaba 36 años gobernando, creó un título para su nieto Carlos, que fue novedoso, asociado siempre al heredero: príncipe de Viana".

Además, ha añadido que "está escrito en romance navarro. Cuando le entregó el título, también le dio villas del extremo occidental del reino, una zona vulnerable a una posible conquista castellana, y las convirtió en un principado, así las cohesionó. Creó un principado que sería indivisible al reino de Navarra. En su decisión había también un interés íntimo del propio monarca para su nieto, Carlos, primer príncipe de Viana, para continuar con su linaje".

La Familia Real escribe en el documento

Leonor ha decidido escribir estas palabras: "Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años". Los Reyes también han querido dejar un mensaje en el Libro de Oro: "Saludamos con gran afecto a las instituciones de Navarra y a todos los navarros y navarras y compartimos la alegría de esta primera visita oficial de nuestra hija y heredera, la princesa Leonor, como princesa de Viana. Gracias por todas las muestras de afecto y por el apoyo para que la Princesa siga su camino de conocer cada día más y mejor esta tierra y su pueblo que siente con fuerza su identidad y su historia como parte de la España constitucional para seguir encarando juntos un mejor futuro", han escrito don Felipe y doña Letizia.

Después de firmar en el libro de oro del Palacio y posar para la foto institucional, la Familia Real se ha dirigido a Viana. Allí, habrá un encuentro con la corporación municipal en laCasa Consistorial, la princesa visitará la Casa de Cultura y, en las ruinas del Monasterio de San Pedro, visitará la exposición conmemorativa del sexto centenario del título de príncipe de Viana.

La agenda continúa en el Monasterio de Leyre, donde Leonor formará parte del homenaje a los reyes de Navarra y visitará la cripta donde descansan los restos de los primeros monarcas del antiguo reino. Este acto simboliza la unión entre la monarquía y Navarra. También, visitará el sábado Olite y Tudela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.