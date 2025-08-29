Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

Este jueves se vivieron horas de máxima tensión e incertidumbre en el municipio de Cualedro, situado en la provincia de Ourense. Una familia se encontró atrapada ante el rápido avance del incendio. El fuego había rodeado por completo la granja en la que vive y no se sabía nada de los dos ganaderos.

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio guio a los agentes de la Guardia Civil hasta dicha granja, envuelta ya en llamas. Él mismo se montó en el vehículo de los atrapados, que escoltado por otro vehículo todoterreno de los agentes consiguió salir de la zona, que ardía con virulencia.

Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, también se interesaron por la historia de ese policía que ha guiado a la guardia civil.

"¡No veo un pijo!"

Las imágenes de su rescate son impactantes dada la casi inexistente visibilidad que permitía el humo y que las llamas flanqueaban el camino rural por el que circulaban, e incluso llegan a invadir parte de él en algún tramo. En el vídeo se escucha cómo, antes de localizar a los granjeros, el agente al volante de uno de los coches patrulla que acudieron manifiesta precisamente que apenas puede ver mientras su compañero trata de calmarle.

Finalmente pudieron ser localizados y, no sin dificultades, ambos fueron rescatados sanos y salvos, y llevados a un lugar seguro. Poco después la mujer declaraba ante la cámara de Atresmedia cómo vivieron la odisea: "Mucho pánico, miedo y mucha impotencia de no poder hacer nada. Rodeados de fuego y luego de humo"

Preocupación de los Reyes

El rey Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentran visitando las distintas zonas afectadas por los incendios, también han acudido a esta comarca, donde han mostrado preocupación por ambos ganaderos, a los que han saludado personalmente y transmitido todo su apoyo. "Nos han dado fuerzas para seguir adelante", expresaba la ganadera algo aliviada.

Los Reyes también dialogaron con el agente de Policía que guio a los de la Guardia Civil, quien les describió la operación de rescate, que contó con dos intentos de salvamento, fallando el primero pero terminando de forma exitosa el segundo de ellos.

Para mayor alivio de los rescatados, cuando pudieron regresar a su propiedad pudieron comprobar aliviados que sus animales se habían salvado. Sorprendentemente el fuego quemó toda la vegetación de los alrededores sin llegar a afectar a los establos.

