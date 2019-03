Prendes: "Estamos trabajando para que en Asturias haya una lista única que sume lo mejor de UPyD y Ciudadanos"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Ignacio Prendes, ex dirigente de UPyD en Asturias ha denunciado en Espejo Público que fue "cesado fulminantemente" de la formación de Rosa Díez. Prendes asegura que "no me voy a incorporar a ningún otro partido político" pero si asegura que desde la independencia "etamos trabajando con el apoyo masivo de mis compañeros de UPyD Asturias para que haya una lista conjunta que sume lo mejor de UPyD y lo mejor de Ciudadanos".