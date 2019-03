El post Congreso deja valoraciones divididas entre Rubalcaba y Chacón

Patxi López no quiere que le señalen como el delfín de Rubalcaba. Aunque ya se sienta en la primera fila de la dirección del partido, mantiene sus prioridades, entre las que destaca “ser Lehendakari, que es agotar la legislatura para dar respuestas a los problemas que tenemos allí, en Euskadi” y añade, “presentarme en las próximas elecciones”

Se acabó el tiempo de las divisiones internas, es lo que quieren trasladar hoy los que apoyaron a Rubalcaba. En este sentido Trinidad Jiménez ha señalado que ahora lo importante es estar “todos detrás del líder del Partido Socialista y es Alfredo Pérez Rubalcaba. Así siempre ha sido y así debería ser”.

Los partidarios de Chacón reprochan a Rubalcaba que no haya contado con todos. Son muy pocos en la nueva dirección pero no renuncian a su espíritu crítico. “El proyecto desde la unidad, lo cual no quiere decir desde la uniformidad”, sentencia.

Por su parte, la Federación más numerosa y determinante, la andaluza, sale tocada del Congreso. Griñán, criticado por favorecer a Chacón, no quiere hoy hablar de dos bandos y aclara que “es una Ejecutiva de todos. No sé si integra o no integra pero desde luego es la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español”.

También están revueltas las aguas entre los socialistas catalanes, molestos por la derrota de su candidata, aunque hoy hablan de futuro y se declaran “gente muy positiva” y que por lo tanto “lo positivo siempre es sumar y no mirar para atrás”.

Chacón ha optado por un perfil bajo sin presencia en la dirección, pero para sus partidarios sigue siendo la que tiene mas futuro.