El portavoz de Podemos en Madrid no teme por su puesto:"Estoy más que tranquilo"

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, se ha referido a la crisis de este partido en la región como un "debate organizativo" que asegura que ya está "encauzado" y ha negado temer por su puesto: "Estoy más que tranquilo".

En declaraciones a los periodistas antes de entrar en el Pleno de la Asamblea, López ha reiterado que "sólo hay un Podemos" al preguntarle si las diferencias entre líder nacional del partido, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, son las que han provocado la crisis en la formación madrileña.

La semana pasada dimitieron diez miembros del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid, entre ellos el secretario de organización, Emilio Delgado. "Tenemos un debate organizativo, organizativamente lo estamos resolviendo", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que ya han "encauzado" este debate y ahora lo que toca es "trabajar".

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha negado temer por su puesto después de que Pablo Iglesias cesara a su secretario de Organización, Sergio Pascual, por una "pérdida de confianza". "Estoy más que tranquilo, tenemos un proyecto importante, estamos llevando un trabajo importante", ha asegurado.

Sobre Pascual, ha dicho que le agradece el trabajo realizado pero no ha querido añadir más: "No es mi competencia y no sabría valorar".