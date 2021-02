Polémica en el parlamento de Andalucía por "equiparar" la bandera de LGTBI y la de la Falange

La Mesa del Parlamento de Andalucíaha instado a los diez diputados no adscritos, procedentes tanto de Adelante Andalucía como de Vox, a retirar los símbolos que han colocado en el espacio común que comparten en la Cámara regional, que incluyen desde una bandera LGTB a otra de Falange Española de las JONS.

La líder de Anticapitalistas de Andalucía y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, ha manifestado que no van a retirar las diferentes banderas LGTBI colgadas en el espacio que les ha cedido el Parlamento de Andalucía y que comparten con la también parlamentaria no adscrita Luz Belinda Rodríguez (exdiputada de Vox), la cual ha colgado una bandera de la Falange.

La Mesa del Parlamento insta a "respetar la naturaleza de espacios comunes" de las zonas cedidas, lo que supone que "no se proceda a la colocación de símbolos, elementos o instrumentos, con independencia de su naturaleza, distintos de los establecidos por el Parlamento, a quien exclusivamente corresponde realizar esas actuaciones".

Por ello, la Mesa rogaba que antes de este miércoles, día previsto para el próximo pleno del Parlamento, "se proceda a reponer el mobiliario y los elementos existentes en los espacios comunes al estado en el que inicialmente se encontraban". Por su parte, Rodríguez ha indicado que " no vamos a quitar ninguna bandera y si nos quitan alguna bandera, volveremos a ponerla".

Rodríguez ha indicado que no van a aceptar de ninguna manera que mediante una comunicación de la Mesa del Parlamento se "equiparen" banderas que representan derechos, como la bandera LGTBI, de lucha del movimiento la Trans y la simbología del pueblo gitano", además de la bandera de Andalucía, con la bandera de Falange, que está sancionada por la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Parlamento.