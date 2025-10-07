Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez insiste en la tolerancia cero contra la corrupción: "Implica responder con valentía y no silenciarla"

El presidente Sánchez defiende la tolerancia cero contra la corrupción y hace un llamamiento a combatirla.

A3 Noticias 1 (28-07-25) Pedro Sánchez no contempla ir a elecciones anticipadas: "Va a haber presupuestos 2026, las legislaturas duran 4 años"

Sánchez hace un llamamiento a la lucha contra la corrupción | Atresplayer.com

Rosario Miñano
Publicado:

El presidente Pedro Sánchez insiste en la lucha contra la corrupción y en la tolerancia cero. Desde la 'Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025 (OGP)' celebrada en Vitoria-Gasteiz ha defendido "la valentía" con la que el Ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción frente a quienes la "tapan y silencian"

El líder socialista destaca la importancia de reforzar las medidas de transparencia y contra la corrupción. "Aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción", afirma Sánchez. "Implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión; y no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos", añade.

Así, ha anunciado el lanzamiento del nuevoPortal de Transparencia de la Administración General del Estado para elaborar "una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente".

En su intervención, también destaca el "multilateralismo" frente a aquellos que optan por "darle la espalda" y advierte de que la promoción de una gobernanza "responsable, participativa, transparente, nunca ha sido más importante que en estos tiempos que vivimos".

Así será el nuevo Portal de Transparencia

El nuevo Portal de Transparencia se trata de una nueva herramienta que servirá para que los ciudadanos puedan consultar las agendas de los altos cargos, los viajes oficiales y las cuentas públicas de todas las entidades públicas.

"La plena incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos" permitirá "detectar patrones irregulares de posibles fraudes y evolucionar hacia un auténtico modelo de supervisión estructural", afirma el presidente Sánchez.

A su juicio, es "un cambio profundo" e "imprescindible", ya que la contratación pública tiene que tener sistemas de "vigilancia abiertos, inteligentes y compartidos" para tener la "mejor de las garantías".

Ley de Administración Abierta

El Consejo de Ministros aprueba una de las iniciativas "clave" del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata del anteproyecto de Ley de Administración Abierta. La ley integrará en un único texto las "cuatro dimensiones fundamentales" que conforman el gobierno abierto, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.

El anteproyecto incrementará la obligación de transparencia a más colectivos; reforzará la publicidad activa, incluyendo las agendas institucionales; consolidará el derecho de acceso a la información pública y establecerá un régimen sancionador.

Pedro Sánchez ha manifestado que también se crearán "nuevas herramientas innovadoras para impulsar la participación ciudadana", como las auditorías ciudadanas, o los pactos de integridad en los procesos de contratación pública.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

