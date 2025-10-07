Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

Gabriel Rufián, miembro del Congreso de los Diputados y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha reaccionado ante la querella que ha presentado en su contra el juez Peinado, el mismo que investiga la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por injurias. En consecuencia, le ha reclamado 70.000 €.

En los pasillos del Congreso, al ser preguntado, ha afirmado que "es lo que hay". "Yo me dedico a lo que me dedico, y si no molestara o cabreara, no estaría haciendo bien mi trabajo". "Yo ni me voy a quejar ni voy a dejar de hacerlo. Es mucho peor tener a un cabrón de jefe que te putea durante diez horas por mil pavos", ha añadido. De hecho, tras estas declaraciones asegura que el hecho de que un juez le denuncie lo considera "casi un honor".

Peinado ha presentado la querella contra Rufián basándose en, por lo menos, dos declaraciones del portavoz de ERC. Una en la que daba a entender que el juez trabajaba para la derecha y otra en la que lo acusó de prevaricar en la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, según informa El Confidencial.

Rufián deberá disculparse

Además, la querella del magistrado exige a Rufián que rectifique públicamente mediante comparecencia institucional o nota de prensa, pidiendo que el portavoz diga que es falso que el juez que investiga a Gómez haya prevaricado o “procedido de forma arbitraria”, y de igual forma que se retracte de las declaraciones de “trabaja para alguien” o que su actuación “obedezca a consignas partidistas o intereses políticos”.

Otra de estas declaraciones es aquella en la que afirma que “hasta el momento, lo que vemos son jueces que prevarican directamente, cayendo en el ridículo, pidiendo el certificado de matrimonio del presidente del Gobierno”; y en una reciente de este mismo mes en la que calificó un auto de Peinado de “despropósito”: “no son palabras mías, sino de gente que sabe muchísimo más que yo (…) Le recuerdo que, por ejemplo, Peinado en el auto decía que Begoña Gómez había conocido a la famosa asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Por lo tanto, a mí hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito. Y repito: no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces”.

Estos nos son los únicos nombres que el juez Peinado ha demandado. Hasta el momento, también se suman a la lista Óscar Puente o Pablo Iglesias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com