Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

QUERELLA

Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

El juez Peinado exige a Rufián una rectificación pública por declaraciones en las que afirmaba que prevaricaba y obedecía a intereses políticos

Gabriel Rufi&aacute;n durante una intervenci&oacute;n en el Congreso de los Diputados

Gabriel Rufián durante una intervención en el Congreso de los DiputadosEFE

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Gabriel Rufián, miembro del Congreso de los Diputados y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha reaccionado ante la querella que ha presentado en su contra el juez Peinado, el mismo que investiga la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por injurias. En consecuencia, le ha reclamado 70.000 €.

En los pasillos del Congreso, al ser preguntado, ha afirmado que "es lo que hay". "Yo me dedico a lo que me dedico, y si no molestara o cabreara, no estaría haciendo bien mi trabajo". "Yo ni me voy a quejar ni voy a dejar de hacerlo. Es mucho peor tener a un cabrón de jefe que te putea durante diez horas por mil pavos", ha añadido. De hecho, tras estas declaraciones asegura que el hecho de que un juez le denuncie lo considera "casi un honor".

Peinado ha presentado la querella contra Rufián basándose en, por lo menos, dos declaraciones del portavoz de ERC. Una en la que daba a entender que el juez trabajaba para la derecha y otra en la que lo acusó de prevaricar en la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, según informa El Confidencial.

Rufián deberá disculparse

Además, la querella del magistrado exige a Rufián que rectifique públicamente mediante comparecencia institucional o nota de prensa, pidiendo que el portavoz diga que es falso que el juez que investiga a Gómez haya prevaricado o “procedido de forma arbitraria”, y de igual forma que se retracte de las declaraciones de “trabaja para alguien” o que su actuación “obedezca a consignas partidistas o intereses políticos”.

Otra de estas declaraciones es aquella en la que afirma que “hasta el momento, lo que vemos son jueces que prevarican directamente, cayendo en el ridículo, pidiendo el certificado de matrimonio del presidente del Gobierno”; y en una reciente de este mismo mes en la que calificó un auto de Peinado de “despropósito”: “no son palabras mías, sino de gente que sabe muchísimo más que yo (…) Le recuerdo que, por ejemplo, Peinado en el auto decía que Begoña Gómez había conocido a la famosa asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Por lo tanto, a mí hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito. Y repito: no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces”.

Estos nos son los únicos nombres que el juez Peinado ha demandado. Hasta el momento, también se suman a la lista Óscar Puente o Pablo Iglesias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Patxi López asegura que son "habituales" los pagos en efectivo en el Senado y Congreso, pero el PSOE le corrige

El portavoz del PSOE, Patxi López, en el Congreso

Publicidad

España

Gabriel Rufián durante una intervención en el Congreso de los Diputados

Rufián considera "casi un honor" la querella del juez Peinado en la que le reclama 70.000 euros

A3 Noticias 1 (28-07-25) Pedro Sánchez no contempla ir a elecciones anticipadas: "Va a haber presupuestos 2026, las legislaturas duran 4 años"

Pedro Sánchez insiste en la tolerancia cero contra la corrupción: "Implica responder con valentía y no silenciarla"

El portavoz del PSOE, Patxi López, en el Congreso

Patxi López asegura que son "habituales" los pagos en efectivo en el Senado y Congreso, pero el PSOE le corrige

Santos Cerdán en el Congreso
PSOE

La UCO investiga 84 pagos en efectivo del PSOE a Santos Cerdán por un total de más de 30.500 euros

Ione Belarra en el Congreso
Palestina - Israel

El Gobierno intenta convencer a Podemos para que no tumbe el decreto contra Israel

La minsitra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Consejo de Ministros

Aprobado el uso medicinal del cannabis: solo en ciertos casos, con receta del especialista y en hospitales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permitirá fórmulas magistrales estandarizadas de cannabis bajo estricta supervisión médica y farmacéutica.

Sesión plenaria del Congreso de los Diputados
Congreso

El Congreso aplaza la votación del decreto de embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario de los atentados de Hamás

Es una medida que había pedido Junts para que la votación no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

Dos años del ataque de Hamás a Israel, el conflicto que divide a la política española

La postura de España ante el conflicto palestino israelí divide a los políticos dos años después del ataque de Hamás

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en comparecencia en el Senado

El juez pide investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

La Fiscalía pide archivar el caso de Begoña Gómez: descarta que su matrimonio con Pedro Sánchez sea tráfico de influencias

Publicidad