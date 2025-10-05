Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura. El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Licenciado en Medicina y médico forense de formación, Fernández Vara inició su carrera política en los años noventa como consejero de Bienestar Social, y más tarde de Sanidad y Consumo, en los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Tras la retirada de este en 2007, asumió el liderazgo del PSOE extremeño y la presidencia de la Junta, marcando una etapa centrada en la mejora de los servicios públicos, la cohesión territorial y la modernización institucional.

Desde que el propio Fernández Vara reveló que padecía un tumor en el estómago, el socialista estuvo recibiendo tratamiento oncológico, aunque su situación de salud, según informaba este pasado sábado el PSOE, se había vuelto "muy frágil". Pese a la delicada situación, agravada en los últimos días, la noticia ha causado una gran consternación. "Rotas y rotos de dolor. Gracias por todo, Guillermo. Gracias por tanto", ha publicado PSOE de Extremadura en su cuenta oficial de X.

Figura clave en el socialismo extremeño

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024.

En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años: dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023.

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En una de sus últimas intervenciones públicas, el pasado mes de mayo en el 14 Congreso del PSOE provincial de Badajoz, Fernández Vara habló de su grave enfermedad.

