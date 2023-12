Podemos puede convertirse en clave para que Pedro Sánchez saque adelante sus propuestas

La ruptura entre Podemos y Sumar es total. Los morados se marchan al Grupo Mixto. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha dicho en los corrillos del Congreso tras el acto del día de la Constitución que el paso al Grupo Mixto no es un caso de transfuguismo. "No teníamos otro remedio", ha dicho Belarra.

No lo ven así desde Sumar, que lo califican de transfuguismo "puro y duro", aunque Yolanda Díaz ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad y serenidad". Sin embargo, las mayorías en el Congreso de los Diputados pueden cambiar ahora. Podemos podría evitar las mayorías de Sánchez siempre que vote en contra de las propuestas del PSOE.

Dentro del PSOE, este terremoto no preocupa. En Ferraz están tranquilos tras la llamada que recibió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de la líder de Podemos. Según fuentes socialistas a Antena 3 Noticias, Belarra le trasladó la tranquilidad de que no van a hacer descarrilar la legislatura. También le informó de los motivos de esa decisión y que su intención es "hacer política" y que se tengan en cuenta las propuestas que formule su partido en la Cámara. , El objetivo de Podemos es incidir en materias como vivienda y feminismo de cara a la legislatura y estrechar alianzas de acción parlamentaria con ERC, BNG y Bildu.

Sumar pide "tranquilidad"

Yolanda Díaz ha asegurado a las afueras del Congreso de los Diputados que "nadie se va confundir de adversario". No menciona la ruptura directamente pero carga contra "los intereses de parte" porque "no hay nada que los justifique". "Las personas progresistas no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas publicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que esto es lo que genera desafección ciudadana. Lo que hemos visto contribuye a la desafección. Serenidad y tranquilidad (...) No hay nada que justifique los intereses de parte. Nadie se va confundir de adversario", ha aclarado Yolanda Díaz.

La líder de Sumar ha detallado que "el 23J los españoles votaron y nos dieron dos mandatos. El primero era que se volcó para parar a la derecha y extrema derecha como causantes de políticas del dolor. Fueron muy inteligentes votando. Y un segundo mandato, que nos han dicho que quieren seguir ganando derechos, que todavía queda mucho por hacer. Son todavía demasiado frágiles. Mejorar la vida de la gente".

En Sumar "vamos a respetar a las gentes que han votado a Sumar". "Desde Sumar hablamos de política útil, la que sirve para mejorar la vida de la gente. Vamos a cumplir y seguiremos haciendo política útil en un contexto muy difícil. En el que el Gobierno está siendo asediado por una política destructiva del PP y de la extrema derecha. Una política que quiere desestabilizar al Gobierno. Pedimos altura de miras. Estamos seguras que cualquier persona que defiende el bien de España no se va a confundir de adversario", ha agregado la vicepresidenta segunda del Gobierno.