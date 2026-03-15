Elecciones Castilla y León 2026: cómo se hace el recuento de votos

Las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 en Castilla y León no se resuelven solo en la noche electoral: detrás de cada dato hay un proceso de recuento que arranca en las mesas y culmina días después en las juntas electorales. La Ley Electoral de Castilla y León y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fijan un sistema pensado para garantizar un escrutinio público, transparente y con posibilidades de reclamación.

​El recuento comienza en cada mesa en cuanto se cierran los colegios, a las 20.00 horas. La presidencia abre la urna, extrae los sobres y lee en voz alta la candidatura votada, mientras los vocales anotan las papeletas en las hojas de escrutinio. Es un acto público y continuo, sin interrupciones. Al finalizar, se suman los votos obtenidos por cada lista, los votos en blanco y los nulos, que se consignan por separado en el acta de escrutinio de la mesa. Esa acta, junto con el acta de sesión y el resto de documentación, se remite a la Administración y a la Junta Electoral correspondiente y alimenta los resultados provisionales que se difunden esa misma noche.

En paralelo se integra el voto por correo, regulado en el capítulo VI de la Ley Electoral autonómica y la normativa específica de Correos para estos comicios. Quien lo solicita, presencialmente o por vía telemática, recibió en su domicilio la documentación y tuvo hasta el 11 de marzo para devolver el sobre con su papeleta en una oficina de Correos, que lo enviará a la mesa asignada para ser escrutado con el resto. Una vez admitida su solicitud, el elector no puede votar en urna el día 15, lo que impide que se contabilice dos veces su voluntad.

El recuento deja de ser provisional cuando entra en juego el escrutinio general, regulado en los artículos 41 y 42 de la Ley 3/1987. Entre el quinto y el octavo día posterior a la votación, las Juntas Electorales Provinciales se reúnen para sumar las actas de las mesas, resolver incidencias, revisar las papeletas impugnadas y corregir posibles errores materiales o de transmisión. Al término de ese proceso proclaman los resultados oficiales en cada circunscripción y, dentro del día siguiente, a los procuradores electos.

Convertir votos en escaños

Con el escrutinio cerrado, se aplica el sistema proporcional previsto en el artículo 20: se excluyen las listas que no alcancen el 3% de los votos válidos en la provincia y se reparten los escaños con el método D’Hondt. Cada provincia es una circunscripción con un mínimo de tres procuradores más uno por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500, y el resultado final de Castilla y León 2026 solo se considera definitivo cuando se completa este encadenado de recuentos, controles y garantías.

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