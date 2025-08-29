VÍDEO: Muere un piloto de un caza F-16 entre llamas al estrellarse su avión en pleno ensayo acrobático

Tragedia en Polonia durante la preparación de un festival aéreo. Un caza F-16 de la Fuerza Aérea polaca se ha estrellado este jueves en la ciudad de Radom, en el centro del país, cuando realizaba unas maniobras acrobáticas de ensayo.

El piloto, un experimentado oficial de 31.ª Base Aérea Táctica, pierde el control durante una pirueta y se estrella ante cientos de personas que disfrutaban de ese festival. El avión perdió el control en pleno vuelo, descendió envuelto en llamas y acabó impactando violentamente contra la pista.

