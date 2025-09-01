Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Carles Puigdemont

El encuentro con el expresidente será a puerta cerrada.

Salvador Illa durante un pleno en el Parlament

Illa se reunirá con Puigdemont | Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, anuncia una reunión con el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont. El encuentro se producirá este martes 2 de septiembre a las 16.15 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Como sobre Puigdemont pesa una orden de detención, él no viajará a España. Será Illa el que se trasladado hasta la delegación del Govern en la Unión Europea (Bruselas) donde se producirá la reunión. Además, será a puerta cerrada, pero sí que habrá imagen de ellos juntos.

Salvador Illa enmarca el encuentro con Puigdemont en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo. Una iniciativa que ha salido de él y que el expresident ha aceptado. "Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' y 'TV3'.

También ha asegurado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la ley de amnistía.

El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla para trasladar a 4.000 menores no acompañados

