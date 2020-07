Picardo: no se entregará a España "ni un grano de arena" de Gibraltar

Picardo, responsable del Gobierno gibraltareño tras las elecciones del año pasado en el Peñón, visitó esta semana el Reino Unido como parte de sus visitas regulares a Londres y aprovechó para presentarse ante la prensa extranjera acreditada en el Reino Unido.

En una entrevista en Gibraltar House, la representación del Gobierno de la Roca en Londres, el político gibraltareño lamentó las difíciles relaciones con Madrid pero resaltó todo lo bueno que le desea a España, si bien insistió en que no cederá ni un ápice en el espinoso asunto de la soberanía. "Le deseo a España siempre lo mejor, económicamente, socialmente, en nivel de Estado de derecho, políticamente, le deseo siempre lo mejor", dijo el ministro principal, que calificó de "desafortunada" la difícil situación económica española. No obstante, se mostró optimista al afirmar que cree que "España va a tener un futuro muy positivo".

Sin embargo, fue contundente y apasionado a la hora de defender la soberanía británica del Peñón. "Mi Gobierno nunca aceptará que a España o a nadie se le entregue (...) ni un grano de arena, ni una gota de agua de Gibraltar, ni un aliento de nuestro aire", dijo. "Nunca nos movemos de donde estamos", afirmó. "Gibraltar -resaltó- es de los gibraltareños y es británico". Sobre si vislumbraba alguna manera de zanjar el tema de la soberanía con España a través de algún tipo de diálogo, Picardo contestó: "el tema ya está zanjado, Gibraltar nunca será español, siempre será británico y España lo sabe".

En su opinión, Madrid "ya se ha movido" en este tema al pedir volver a la situación de 2002, cuando quedó interrumpido el llamado Proceso de Bruselas y que barajaba la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo sobre una soberanía compartida entre Londres y Madrid. Ese proceso era un marco de diálogo bilateral entre Madrid y Londres para abordar la disputa de la soberanía. Para el ministro principal, si España quiere volver a la situación de 2002, esto supondría aceptar, a su juicio, la mitad de la soberanía. Madrid ha pasado "de pedir toda la soberanía a pedir la mitad, pedir volver a como estábamos en 2002, esa es la realidad", dijo.

Sin embargo, según Picardo, el proceso bilateral "hecho en Bruselas entre el Reino Unido y España en relación a la soberanía de Gibraltar está completamente muerto, no será posible nunca revivirlo". Añadió que el Gobierno de Gibraltar y el pueblo de Gibraltar tienen un "veto absoluto" sobre si el Reino Unido entra alguna vez en negociaciones sobre la soberanía. No obstante, Picardo se mostró conciliador en relación a España al considerar que hay muchas otras cosas de qué hablar con Madrid, "debe haber algo más allá de la soberanía". Dijo que su Gobierno estaría "encantado" de volver al proceso trilateral de diálogo, "pero Madrid nos da la espalda, es una pena". En relación al conflicto pesquero del pasado mes de mayo, surgido cuando los pescadores españoles faenaban en aguas próximas al Peñón, Picardo dejó claro que "no tenemos nada en contra de los que faenaban en las aguas, el problema era medioambiental". El mes pasado los pesqueros españoles tuvieron problemas después de que el Gobierno del Peñón les impidiera hacerlo en aguas cercanas a Gibraltar, al esgrimir una ley de 1991 para vetar artes de pesca que utilizan los españoles y permite la normativa europea.

Los pesqueros de Algeciras y la Línea recibieron la protección de los barcos de la Guardia Civil española. Según explicó Picardo, hay actualmente una mesa de trabajo para estudiar cómo se pueden aplicar artes de pesca que respeten el medioambiente para que haya una pesca sostenible. En esa mesa de trabajo participan -señaló- "importantes ecólogos en la pesca de todo el mundo y que ha contratado el Gobierno de Gibraltar para que nos asesoren.

Llevan casi cuatro semanas en la mesa de trabajo investigando las artes de los que faenan desde la Línea en aguas británicas de Gibraltar y están asesorando a ver cómo podemos asegurar que hay pesca sostenible". El ministro principal insistió en que su Gobierno "no está en contra de los pescadores de la Línea" y "nunca fueron ellos la diana de nuestras acciones".