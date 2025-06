Ábalos asegura no reconocerse en los audios que le implican en amaños y desliza que podrían estar manipulados

La mañana se presumía ajetreada con las declaraciones de Ábalos y Koldo en el Supremo. El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado al juez del caso Koldo que no se reconoce en las grabaciones que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha llegado a apuntar que podrían estar manipuladas. Ábalos ha respondido durante su comparecencia en el Tribunal Supremo solo a las preguntas del juez Leopoldo Puente y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Su abogado no ha llegado siquiera a plantearle pregunta alguna.

"No me reconozco para nada"

En cuanto a los audios, se le han leído algunos pasajes, momento en el que se ha mostrado tajante, insistiendo en varias ocasiones: "No me reconozco para nada, no sé de donde vienen". En algunas partes ha asegurado que no se reconoce por su voz y en otras por el contenido, puesto que no es posible que haya tenido ese tipo de conversación dejando caer la posibilidad, sin mencionarlo explícitamente, de que han podido ser manipulados.

Ábalos ha insistido en que no ha tenido participación en ninguna trama de adjudicación irregular de contratos públicos, además de no tener conocimiento de ninguna de esas supuestas adjudicaciones. Ha habido un momento en su declaración en el que ha dicho no encontrarse bien, pero finalmente la comparecencia se ha llevado a cabo. El exministro exoneró a Santos Cerdán de cualquier irregularidad y aseguró que no tenía noticia de que haya influido en la adjudicación irregular de contratos públicos. Lo que sí ha reconocido que tanto Koldo como Cerdán se tomaban atribuciones que no les correspondían.

El disco duro que una mujer intentó sacar en un pantalón de su casa

Cuando ha sido preguntado por los motivos que le llevaron a pedir a una amiga que sacara escondido un disco duro de la vivienda de su propiedad en la que la UCO realizaba un registro, Ábalos respondió que el contenido de ese dispositivo es el mismo de otro que ya está en manos de la Guardia Civil.

En esa misma línea de negar todos los cargos en su contra, el exministro ha dicho no haber dado ninguna orden a Koldo para que lograra un puesto de trabajo a Claudia Montes en una empresa pública y también negó cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa. Esta postura del exministro se concreta después de que en los últimos días se produjeran fisuras en la estrategia conjunta de defensa con Koldo García y tras una reunión de varias horas que se ha producido entre ambos investigados en el despacho del abogado que representa a Ábalos.

Las acusaciones populares solicitan prisión preventiva

Las acusaciones populares que actúan bajo la dirección unificada del PP han solicitado que se decrete prisión preventiva para el exministro de Transportes tras su comparecencia. Es una decisión que está en manos del juez Leopoldo Puente.

