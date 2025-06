El "no me reconozco para nada" o "no me encuentro bien", los momentos clave de la declaración de Ábalos en el Supremo

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos aseguraba ante el Tribunal Supremo (TS) no reconocerse en las grabaciones que su ex asesor Koldo García realizó entre 2019 y 2023 y que la UCO recogía en su informe que posiciona a ambos, junto a Santos Cerdán, en el epicentro de una presunta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones. Declaró que los audios podrían estar manipulados.

Así es como se ha pronunciado Ábalos en su declaración como investigado en el marco de la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho. Este lunes era la tercera vez que comparecía en este procedimiento: primero en diciembre de forma voluntaria y luego en febrero con la condición formal de investigado.

Audios "inteligibles"

El ex ministro pudo escuchar algunos audios, pero resaltó que no se reconoce en ellos, subrayando que muchas veces son "inteligibles". Es en este punto cuando tuvo un encontronazo con el magistrado al haber cuestionado la legitimidad de los audios, indicando que no tenía la sensación de que le estuvieran grabando, que desconocía si estaban todos los audios o si estaban íntegramente, a lo que Puente reaccionó frenándole para aclarar que estas quejas estaban fuera de lugar, pero que está lo que se ha podido analizar del "ingente" material incautado y que duran lo que quiere "la persona que pulsa el botón".

"No me reconozco para nada, no sé de donde vienen", dijo en más de una vez acerca de los famosos audios.

Ábalos se detuvo en una grabación concreta, en la que se le escucha repartirse mujeres con Koldo de cara a un fin de semana "discreto", para "cambiar" y "conocer" otras, para quejarse igualmente de que, a pesar de que ese audio no tiene relevancia penal, le ha hecho mucho daño.

Se mostraba tajante a la hora de negar cualquier implicación en los presuntos amaños de obras y, en consecuencia, que cobrara comisiones por ello. Ante la insistencia del instructor, que le recordaba pasajes específicos de esos audios donde hablan de adjudicaciones concretas, contestaba en la misma línea asegurando que no recuerda conversaciones de ese tenor y que, en toco caso, sería "absurdo" porque "no tenía capacidad de influencia" en las licitaciones.

El fiscal también le recordaba que, más allá de las grabaciones realizadas por Koldo, hay varios mensajes de WhatsApp en los que se habla de una obra en la autovía de Logroño y de los que se desprende que su entonces asesor ministerial estaba al tanto de dicha obra. Sin embargo, Ábalos ha incidido en que él no lo estaba porque no era su cometido, emplazando a que sea García quien responda a esto.

El disco duro

Cuando fue preguntado por los motivos que le llevaron a pedir a una amiga que sacara escondido un disco duro de la vivienda de su propiedad en la que la UCO realizaba un registro, Ábalos respondió que el contenido de ese dispositivo es el mismo de otro que ya está en manos de la Guardia Civil.

En esa misma línea de negar todos los cargos en su contra, el exministro ha dicho no haber dado ninguna orden a Koldo para que lograra un puesto de trabajo a Claudia Montes en una empresa pública y también negó cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa. Esta postura del exministro se concreta después de que en los últimos días se produjeran fisuras en la estrategia conjunta de defensa con Koldo García y tras una reunión de varias horas que se ha producido entre ambos investigados en el despacho del abogado que representa a Ábalos.

Hubo un momento en su declaración en el que Ábalos dijo no encontrarse bien, pero finalmente la comparecencia se llevó a cabo. El exministro exoneró a Santos Cerdán de cualquier irregularidad y aseguró que no tenía noticia de que haya influido en la adjudicación irregular de contratos públicos. Lo que sí ha reconocido que tanto Koldo como Cerdán se tomaban atribuciones que no les correspondían.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com