El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en el pleno del Congreso de los Diputados que acude a la mesa de diálogo para solucionar el conflicto político en Cataluña con "el mejor de los ánimos y de los espíritus": "Esperemos que dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes". Sánchez, que ha respondido así a una pregunta de la diputada de JxCat Laura Borràs sobre el derecho de autodeterminación, ha pedido al independentismo que "reconozca" que hay una parte "no menor en Cataluña" que no comulga con la independencia ni con la deriva unilateral de este movimiento.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que una parte importante de Cataluña quiere dejar atrás "el reproche, el agravio y el rencor y reencontrarse con la otra parte". "Y con ese ánimo va el Gobierno a la mesa con la Generalitat", ha remarcado. "Ustedes son importantes en ese diálogo", ha dicho Sánchez a la diputada de JxCat y le ha recordado que aunque "no son la totalidad de las fuerzas independentistas pero representan al Govern de Cataluña". En su intervención, Sánchez ha insistido que en las elecciones de los últimos diez años los independentistas no han logrado la mayoría, por lo que le ha instado a "reconocer" que tienen una mayoría parlamentaria pero no social. "Hoy se produce un hecho importante después de diez años de desencuentros", ha señalado el presidente del Gobierno, que también ha admitido que el camino que inicia hoy la mesa de diálogo va a ser "difícil, complejo y largo" pero tiene un destino: "El reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el conjunto del país".

A estas palabras, la diputada de JxCat ha considerado que el Gobierno siempre pone por delante "la excusa de la mayoría parlamentaria" y le ha preguntado a Sánchez si acaso reconocerían la independencia si consiguieran la mayoría social. "Eso está por vez", ha aseverado. Borràs ha exigido "soluciones políticas a problemas políticos" y ha afirmado que el diálogo es la base de la resolución de todos los conflictos. La diputada también ha reprochado a Sánchez que "después de un años de dudas" se levantase de la mesa de negociación y, sobre el reencuentro de esta tarde en la Moncloa, ha celebrado que se retome un diálogo que nunca debió de haberse interrumpido. Borràs también ha dicho a Sánchez que si es "tan demócrata como dice, admita que no hay solución al margen de las urnas" y le ha pedido que tenga presente esto hoy en la mesa de diálogo.