Pedro Sánchez reconoce que negocia la amnistía y Junts blinda su posición

Tras numerosas ruedas de prensa, conferencias y actos públicos esquivando la palabra amnistía, Pedro Sánchez no pronuncia esas ocho letras, pero si que ha hablado sobre el tema. Sí. Reconoce desde el palacio de Congresos de Granada que se está negociando con los partidos catalanes independentistas esa cuestión. Asevera el jefe del Ejecutivo en funciones que cuando "tengamos una posición concreta la expondremos". Mientras, desde el independentismo elevan la presión. Junts per Cat no se abstendrá en la investidura: darán un 'sí' o un 'no'.

Ahora es el turno de Sánchez para reunir los apoyos suficientes que lo coloquen de nuevo en la Moncloa. No será fácil. El PSOE ya ha elegido a su equipo negociador en el que está uno de los nombres de moda: Óscar Puente. Al ser preguntado sobre la gran palabra, la amnistía, Pedro Sánchez ha afirmado con una sonrisa: "Yo sé que esa es la pregunta que se hace". "Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios", concreta.

"Cuando el Gobierno de España aprobó los indultos yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña", explica un Sánchez que ahora tiene una certeza: "Fue una buena decisión que obedeció a un interés general". Expone que tras reunirse con todos los grupos, el PSOE comentará cual es su posición. Después de la cumbre europea de Granada, el candidato socialista retomará los contactos con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox.

Junts, en su línea

Junts per Cat también ha escogido a su equipo negociador y alerta al PSOE que no se abstendrá. Se trata de un movimiento para que los progresistas no exploren una fórmula alternativa de cara a la investidura que implique el voto favorable de Coalición Canaria (CC) y la abstención de la derecha catalana. Ellos se mantienen en su línea. Saben que son decisivos y quieren serlo.

Amnistía y pasos hacia la autodeterminación. Esas son las condiciones del independentismo para hacer Presidente a Pedro Sánchez. El PSOE mantiene que ellos hablarán bajo el paraguas de la Constitución.

Fernando Clavijo, presidente canario, ha ofrecido a Sánchez el apoyo de Coalición Canaria para que el voto de JxCat no sea "relevante". Es un cambio de posición de CC que podría afectar a las demandas de Junts, pero ahora los de Puigdemontse blindan.