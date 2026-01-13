Pedro Sánchez exige a Irán el cese "inmediato" de los actos de represión y las detenciones de las "protestas pacíficas"

El pasado 28 de diciembre la población iraní salió a las calles a manifestarse por motivos económicos y políticos contra el régimen Masoud Pezeshkian. Sin embargo no han sido unas protestas pacíficas, ya que desde entonces han muerto 2000 personas, según la agencia Reuters.

Ante estos actos de represión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Irán que termine la represión en las calles a través de la red social 'X': "Debe cesar de inmediato la represión de las protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión".

Por otro lado ha reafirmado lo anunciado este martes por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Así mismo subrayaba haber convocado al embajador iraní, Reza Zabib, en España con el fin de "expresar nuestro rechazo a la violencia contra manifestantes y exigir el respeto a los derechos fundamentales" de los ciudadanos del país de oriente.

Una noticia que revelaba esta mañana Albares en el programa 'El Matí' de Catalunya Ràdio señalando que iban a trasladarles "que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes", así como "su libertad de expresión". Del mismo modo que han de reestablecer "inmediatamente las comunicaciones con el exterior incluido Internet", recordándole que los ciudadanos también tienen "el derecho de comunicación libre".

Por su parte, el embajador iraní, dentro del marco de manifestaciones multitudinarias, ha reconocido el "derecho a la protesta" de la población local. No obstante, ha denunciado que este tipo de actos están siendo aprovechados para convertirlos en violencia por parte de "grupos terroristas".

Al igual que el anterior, el diplomático iraní ha denunciado que estos grupos, entre el 8 y 10 de enero, han utilizado "indebidamente las protestas civiles" con "terribles dimensiones de violencia". Y ha explicado que el país "reconoce el derecho a la protesta y la libertad de expresión" añadiendo que, desde el inicio de las protestas, "se ha insistido reiteradamente en ello".

En un comunicado, emitido el lunes, el ministerio de Asuntos Exteriores solicitó que se levantaran "de manera inmediata" las restricciones a las comunicaciones. Además de poner fin a "las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos".

Expresaban que seguían de forma permanente "la evolución de la situación", siempre en contacto con la Embajada de la capital iraní, la cual "sigue plenamente operativa para atender a la colonia española".

Trump avisa con aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado una de sus amenaza más conocidas para dejar a Irán aislado. El lunes señaló en sus redes sociales que "cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice" con los norteamericanos.

Una medida que ha sido adoptada "con efecto inmediato", ya que ha asegurado que "esta orden es definitiva y concluyente". Por otro lado, el republicano se mostró dispuesto intervenir en Irán con acciones militares. Tras esto, los líderes iraníes le "llamaron" para "negociar" con él. Por ello, ante periodistas a bordo del avión presidencial, anunció el estadounidense que "se está preparando una reunión".

