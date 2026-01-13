España convoca al embajador iraní en Madrid para mostrarle su rechazo por la violencia ejercida contra los manifestantes

Moncloa convoca este martes al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para mostrarle su rechazo ante lo que está ocurriendo en las calles de Irán. Su repulsa quiere ser trasladada al gobierno iraní por la violenta represión que están viviendo sus manifestantes.

En un comunicado emitido el pasado lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicita que se "levanten de manera inmediata" las restricciones a las comunicaciones y se terminen "las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue permanentemente la evolución de la situación, en contacto con la Embajada en Teherán, que sigue plenamente operativa para atender a la colonia española" ha detallado el ministerio en un comunicado.

¿Qué está ocurriendo en Irán?

Las protestas en Irán empezaron el pasado 28 de diciembre. Todo ello, con motivo de la crisis económica que vive el país. Una coyuntura a la que se añade la inflación o la caída del rial, la moneda nacional iraní.

Un hecho que ha propiciado una tensión 'in crecendo' con la movilización en las calles de Teherán y en otras ciudades como Sanandaj y Rasht, según recoge EFE. A todo ello, se sumó centenares de muertes y un apagón de internet.

Por su parte, la comunidad internacional ha endurecido el tono por la represión de las autoridades a las marchas populares. Es el caso del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha pedido al Gobierno iraní a "detener la represión violenta de su propio pueblo".

Asimismo, el líder supremo, Ali Jamaneí felicitó a los asistentes por las "enormes" marchas calificándolas de una "advertencia a los políticos estadounidenses".

