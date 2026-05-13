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Hoy es el último día para depositar el voto por correo de las Elecciones de Andalucía 2026: así se solicita

Termina el plazo para depositar el voto por correo antes de las Elecciones de Andalucía el 17 de mayo: esto es lo que debes hacer si aún no lo has enviado.

Voto por correo para las elecciones auton&oacute;micas

Voto por correo para las elecciones autonómicasEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

Quienes hayan solicitado el voto por correo para las Elecciones de Andalucía 2026, tienen hoy una fecha clava marcada en el calendario. Este es el último día para depositar el voto en Correos antes de la cita con las urnas el próximo 17 de mayo.

A partir de hoy, 13 de mayo, ya no será posible enviar el sobre con la papeleta, por lo que quienes no lo hagan a tiempo perderán la opción de votar por correo.

Si ya recibiste en casa la documentación electoral, el proceso es sencillo, pero debes darte prisa:

  • Introduce la papeleta elegida en el sobre de votación.
  • Incluye ese sobre junto al certificado de inscripción en el censo dentro del sobre dirigido a la mesa electoral.
  • Acude a una oficina de Correos y entrégalo como correo certificado.

Es imprescindible hacerlo hoy para que el voto llegue a tiempo.

¿Se puede votar en persona si no lo envío?

No. Si solicitaste el voto por correo, ya no puedes votar presencialmente el día de las elecciones. El sistema te registra automáticamente como votante por esta vía.

Correos mantendrá sus oficinas abiertas en horario habitual para facilitar el trámite en este último día. Aun así, se recomienda no esperar hasta última hora para evitar colas o posibles incidencias.

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