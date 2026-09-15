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Melchor León avisó a Montse Mínguez el 30 de julio de que Ceuta estaba "desbordada"

El diputado socialista alertó por WhatsApp de que estaban "desbordados", pero la portavoz del PSOE reconoce que no vio los mensajes hasta 46 días después.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE

Melchor León avisó a Montse Mínguez el 30 de julio | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Nuevos mensajes se suman a los avisos que se produjeron durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta. El diputado socialista Melchor León alertó el mismo 30 de julio a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, de la situación que se estaba viviendo en la ciudad autónoma.

León ha mostrado la conversación de WhatsApp que mantuvo con su compañera de partido aquel día. "Compañera, han abierto la frontera de Ceuta, estamos desbordados. Necesitamos una actuación contundente del Estado", le escribió.

El mensaje no obtuvo respuesta. Mínguez ha reconocido este lunes que no lo había visto y ha abierto la conversación ante una reportera para comprobarlo, 46 días después de que comenzara la entrada masiva.

"Efectivamente, los mensajes están ahí, se me han despistado, no los había visto", ha reconocido la portavoz socialista.

León critica las palabras de Mínguez

La conversación ha trascendido después de que Mínguez se pronunciara sobre la situación de Ceuta durante una entrevista concedida el sábado a Radio Nacional.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE aseguró entonces que lo sucedido "no ha sido extraordinaria" y argumentó que Ceuta, por su condición de ciudad fronteriza, "vive situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos".

Sus palabras provocaron el rechazo de Melchor León, que durante las últimas semanas se ha mostrado crítico con la gestión de la crisis. "Me parece una falta de respeto a los ceutís", ha asegurado el diputado socialista.

León ha utilizado ahora los mensajes enviados el 30 de julio para defender que la situación que se estaba produciendo no podía considerarse habitual. También ha reprochado a Mínguez no haber contestado a su advertencia.

"Nunca tuvimos contestación por su parte. Es inaudito que diga, día sí y también, que está pendiente de Ceuta. Es completamente mentira", ha afirmado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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