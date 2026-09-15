Alberto Ibáñez, de Compromís, sobre el plazo para recuperar la normalidad en Ceuta: "Igual su gobierno acaba antes"

Las críticas sobre la gestión de la crisis de Ceuta se centra ahora en la relación que el Ejecutivo mantiene con Marruecos y en las razones para seguir considerándolo un socio fiable después de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

Las discrepancias alcanzan incluso al entorno de la coalición. Entre las críticas se sostiene que "no hay argumento ninguno para sostener que Marruecos sea socio fiable", mientras varios socios reclaman conocer las razones que explican la posición mantenida por el Ejecutivo.

"La gente duda y sospecha porque es evidente que no están diciendo la verdad", señalan desde las formaciones críticas con la gestión de la crisis.

La presión migratoria y las dudas sobre Pegasus

Una de las principales hipótesis planteadas por los socios apunta a la utilización de los movimientos migratorios como mecanismo de presión. "La mayor amenaza es la utilización de la migración", advierten.

El debate también ha recuperado el espionaje con Pegasus. El PNV ha planteado la posibilidad de que exista algún tipo de chantaje relacionado con aquel episodio, una hipótesis que ha recibido críticas por parte de quienes consideran que se trata de una teoría sin acreditar.

"La seriedad del PNV se resiente cuando se hace eco de teorías de la conspiración", han respondido ante esta posibilidad.

Críticas al plazo para recuperar la normalidad

Las diferencias también afectan al horizonte planteado para revertir la situación en Ceuta. Pedro Sánchez se habría marcado como referencia el final de año, un plazo que ha provocado críticas tanto entre sus socios como desde la oposición.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha ironizado sobre ese calendario: "Igual su gobierno acaba antes".

Desde el PP también cuestionan que la situación pueda resolverse en ese periodo y acusan al Ejecutivo de estar cronificando la crisis. "Conociendo a Sánchez será entonces después de final de año", han señalado.

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