10 horas de autonomía y 4.570 metros de altura, así son los 147 drones Tarsis de España

España ha comprado 147 nuevos drones tácticos fabricados por la empresa española Indra. Estas aeronaves, de la familia Tarsis, forman parte del programa SANTAM, un proyecto clave para modernizar las Fuerzas Armadas y reducir la dependencia tecnológica del extranjero. El contrato fue adjudicado a finales de 2025 por 364 millones de euros y contempla que la entrega de los primeros equipos será a partir de 2028.

El programa incluye dos configuraciones del dron Tarsis, adaptadas a diferentes necesidades operativas. Por un lado el Tarsis-W, la versión de ala fija con despegue y aterrizaje convencional que necesita pista, la cual está pensada para misiones de mayor alcance y duración, y podrá llevar armamento ligero, como micromisiles.

Por otro lado, el Tarsis-VTOL que también es de ala fija, puede despegar y aterrizar en vertical, como un helicóptero, lo que le permite operar desde espacios reducidos o zonas sin infraestructura adecuada.

De los 49 sistemas completos que se entregarán, cada uno con tres drones, 38 serán VTOL y 11 de tipo W. Los tres ejércitos, el de Tierra, Aire y Espacio, y Armada, recibirán estas plataformas, aunque con distribuciones distintas según sus necesidades.

El Ejército de Tierra recibirá ambas configuraciones, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio contará con la configuración convencional y la Armada recibirá principalmente la versión de despegue y aterrizaje vertical.

Control de varios drones

Estos drones tendrán una envergadura de unos 6 metros, un peso máximo al despegue de 150 kilogramos y una autonomía cercana a las 10 horas de vuelo continuo y podrán alcanzar una altura máxima de hasta 15.000 pies, unos 4.570 metros. Además, su alcance de comunicaciones superará los 120 kilómetros, con capacidad de transferir el control entre distintas estaciones terrestres. La carga útil estará entre 20 y 30 kilos, que pueden incluir radares SAR, sensores electroópticos, infrarrojos y designadores láser.

No obstante, el sistema permite que un mismo operador controle varios drones a la vez, una función que no todos los drones tácticos ofrecen. Cada sistema estará compuesto por tres aeronaves, dos estaciones de tierra y un conjunto de sensores y equipos. El programa también contempla el suministro de diez simuladores para la formación y entrenamiento de las unidades.

Medio centenar de empleos

Uno de los objetivos principales del programa SANTAM es crear una cadena de valor nacional en tecnologías críticas. Indra, junto con otras empresas españolas, fabricará en el país componentes estratégicos como sistemas de navegación, comunicaciones, radares, electrónica de vuelo, propulsión y sensores, lo que permitirá al país a España mantener, actualizar y adaptar los drones sin depender de proveedores externos, algo esencial en un contexto geopolítico cada vez más incierto.

Se estima que el proyecto generará unos 500 empleos directos e indirectos en los próximos cuatro años. Las primeras entregas están previstas para el primer trimestre de 2028, y el programa se extenderá hasta finales de 2029. Mientras tanto, Indra ya ha comenzado a mostrar prototipos en ferias como UNVEX, donde se han realizado demostraciones de vuelo de los nuevos Tarsis.