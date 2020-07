Pedro Sánchez apela a la unidad para abordar la "recuperación económica" tras el coronavirus

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al inicio de la Conferencia de Presidentes ha dicho que España ha vivido una situación desconocida y que el objetivo debe ser salvar vidas y proteger a los ciudadanos. El confinamiento tan estricto que se tuvo que asumir para doblegar el coronavirus ha llevado a una caída del PIB "inédita", reconoce, pero "ese momento ha pasado, después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar la recuperación". Para ello cree que la reunión puede ser un buen punto de apoyo.

En ausencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, enumera los dos temas fundamentales de la conferencia, el fondo de reconstrucción y la gestión del coronavirus, ahora en manos de las comunidades, aunque reclaman más apoyo y coordinación. Sánchez apunta la necesidad de trabajar para "nivelar" la "cohesión territorial" y que a la hora de combatir la pandemia del coronavirus y la crisis derivada no haya "comunidades de primera y de segunda". Además, dice que para que conseguir esos objetivos económicos a medio y largo plazo hay que abordar la transición ecológica y la digital, y su impacto en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta la igualdad y la cohesión, para que sea una "recuperación inclusiva, no puede dejar a nadie atrás, también entre los territorios".

Unidad y responsabilidad

Ha reconocido que vienen "meses duros, pero vamos a salir", apelando a la unidad entre todos. Y para eso dice que ahora se tienen más instrumentos para luchar contra la pandemia: "No teníamos medicamentos, no teníamos EPIs, ni el conocimiento que hoy tenemos del virus". Aunque ha reconocido que los ciudadanos "sienten angustia" ante los nuevos brotes, ha recordado el "esfuerzo enorme de disciplina, resistencia y moral de victoria" con el que la ciudadanía pudo contener el coronavirus. En todo caso, ha apelado a la responsabilidad individual: "El virus no se transmite por las instituciones, se transmite por personas", ha reparado, tras lo que ha recordado las medidas higiénicas de lavado de manos o la necesidad de mantener la distancia social. "Dentro de poco, nos alegrarán la cara aportando el remedio en forma de vacuna".