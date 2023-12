José María Aznar: "El 'muro' de Pedro Sánchez es una declaración de guerra"

El expresidente de España, José María Aznar, ha sido tajante al hablar de la situación en la que se encuentra el país. "Es un momento más crítico tras el golpe de Estado de 23F y vamos a tener dificultades para salir".

Considera que en este asunto se están discutiendo dos cosas: si se produce una amnistía y otra si la Constitución resiste y la Nación española continua. "Creo que lo que está encima de la mesa es un proyecto de deconstrucción constitucional, de sustitución del régimen de 78 y si España va a continuar siendo una Nación o va a ser una confederación de 'republiquillas' ridículas", expresa.

También ha criticado que el PSOE no incluyera la amnistía en su programa electoral: "Se ha ido a unas elecciones diciendo que no iba a haber amnistía, que no entra en la Constitución y que se iba a traer a un fugado de la justicia para ser jugado y después de las elecciones estamos haciendo lo contrario".

"Los socios del Gobierno son comunistas, son antiguos terroristas encabezados por Otegui, Junqueras -condenado por golpe de estado y Puigdemont fugado. Esos socios quieren acabar con la Constitución del 78, con la convivencia y acabar con la Nación (...) Y de eso el PSOE ni es prisionero ni está sometido a ningún chantaje, es la política que ha escogido", asegura.

"El 'muro' de Sánchez es una declaración de guerra"

El expresidente del Partido Popular también cree que el 'muro' que ha levantando el socialista Pedro Sánchez, reelegido como presidente del Gobierno, es una "declaración de guerra".

"El presidente del Gobierno va a al debate de investidura y dice 'voy a levantar un muro para impedir que ustedes lo franqueen, voy a levantar un muro contra ustedes', el muro es una declaración de guerra, nunca se había escuchado en el Congreso de los Diputados en este periodo democrático una declaración de ese calibre diciendo 'yo voy a gobernar contra ustedes, contra 11 millones de electores'", asegura Aznar. "Es insoportable la vergüenza a la que se está sometiendo al país", añade.

La posición del PP ante la amnistía

Aznar considera que el PP está haciendo "lo que tiene que hacer" y que el Partido Popular apela a la "energía cívica" y "no quiere que la Constitución se rompa".

"La amnistía no es Constitucional, está expresamente rechazada en los debates constitucionales. Se puede interpretar lo que dice la Constitución, pero lo que uno no se puede inventar es lo que no dice la Constitución", afirma. Además cree que la amnistía acaba con la "igualdad" entre los españoles y considera que es un "privilegio".