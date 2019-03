Patxi López:"Hay que hacer pagar a los que no pagan o pagan menos de lo que les corresponde"

En su intervención ante el Comité Nacional del PSE-EE, que ha aprobado las listas electorales para los comicios autonómicos, el lehendakari y candidato a la reelección, Patxi López ha destacado que "decir que una persona que cobra 1.500 euros al mes paga el 23% en IRPF y que alguien que gana un millón de euros en dividendos paga menos, un 22%, eso, por mucho que se empeñe Urkullu, no es demagogia, eso es una injusticia".

En este punto, ha denunciado que la derecha en Euskadi, "la nacionalista y la que no lo es, se ha opuesto toda la legislatura a esa reforma fiscal, entre otras cosas, no sólo para proteger los privilegios del algunos de sus amigos, sino también para que el Gobierno contara con muchos menos recursos para hacer lo que había que hacer".

El candidato socialista ha explicado que "si en Euskadi tuviéramos la misma presión fiscal que en esos países que admiramos de Europa, el Gobierno vasco tendría hoy un presupuesto un 25% mayor". "Tendríamos un 25% más de recursos, en torno a 2.000 millones de euros adicionales para salir antes de la crisis, para ayudar a crear empleo, para ayudar a nuestra economía y mantener los servicios públicos", ha añadido.

Tras precisar que tampoco se tiene que llegar a esa situación "de golpe", ha manifestado que "todavía tenemos que hacer muchas cosas antes para que esa mayor presión fiscal sea acorde también a los derechos, a las prestaciones y a los servicios que tienen esos países". "Pero hay que avanzar en esa dirección", ha insistido.

López ha recordado que "hay gente que paga religiosamente y otros que buscan la forma de no pagar. Y la forma de aumentar la presión fiscal no es haciendo pagar a los que ya pagan, sino haciendo pagar a los que no pagan, o pagan menos de lo que les corresponde".