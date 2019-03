Patxi López preguntado por las primarias: "Si me necesitan no me pondré de perfil"

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado que, cara a la presentación de candidaturas para las primarias del PSOE que, si se le dice que es "necesario", no se pondrá "de perfil". No obstante, ha apuntado que al partido se le puede ayudar desde cualquier responsabilidad dentro de la formación.

En una entrevista, López ha señalado que "es de perogrullo" que, "para liderar ideas, primero hay que tenerlas". "Este fin de semana definimos las ideas y el proyecto de los socialistas y, de verdad, que, a partir de ahí, cobra especial relevancia cuáles son nuestros referentes personales y estoy convencido de que el partido definirá en breves fechas el calendario para hacer esto", ha indicado.

Preguntado por si él se va a presentar como candidato, el líder del PSE-EE ha manifestado que él nunca se suele "poner de perfil cuando hay cosas de este tipo". "Si creo y tengo apoyo, y se me dice que soy necesario, no me pondré de perfil", ha indicado, para señalar que, "de momento" está "muy bien" donde está. No obstante, ha considerado que al partido se le puede ayudar "desde muchos sitios y ocupando diferentes responsabilidades, en la casa del pueblo, en una sede provincial, de comunidad autónoma o donde sea".